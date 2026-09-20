Аерофритюрниця більше не фаворит: цей прилад готує ще простіше і без олії

Цей прилад не смажить їжу

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Якщо ви звикли готувати в аерофритюрниці, але шукаєте альтернативу, є ще один варіант. Пароварка дозволяє готувати майже без олії, зберігаючи смак і текстуру продуктів.

Такий спосіб підходить для овочів, риби, м’яса та гарнірів. До того ж під час приготування не потрібно додавати олію, як написали в "Mia".

Чому варто звернути увагу на пароварку

Пароварка працює за простим принципом — їжа готується під дією гарячої пари. Такий спосіб дозволяє обійтися без олії, а овочі, риба та інші продукти залишаються соковитими й не втрачають свій природний смак.

Приготування на парі використовують уже тисячі років. Якщо раніше для цього брали прості бамбукові кошики, то сучасні електричні моделі мають кілька рівнів, таймери та готові програми для різних продуктів.

Ще одна перевага — можливість готувати одразу кілька страв. У багаторівневих пароварках продукти можна розмістити окремо, тому овочі, м’ясо чи гарнір готуватимуться одночасно.

Такий прилад також не створює бризок жиру та не забруднює кухню, як сковорідка. Більшість моделей легко розбираються для миття, а сам процес приготування не потребує постійного контролю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою двох ложок простого засобу швидко позбутися накипу в чайнику без оцту.