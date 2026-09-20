Укр

Горят НПЗ, ТЭЦ, склад и не только: Москву и область всю ночь атаковали дроны (впечатляющие кадры)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Дроны ударили по Москве
Дроны ударили по Москве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пожары на объектах продолжаются

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В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Москву и область. Под ударом оказались нефтеперерабатsвающий завод, ТЭЦ и складские помещения.

Информациб об этом публикуют в социальных сетях. Появляются и кадры с мест происшествий.

Взрывы в Москве

В жилом и промышленном районе Капотня на юго-востоке Москвы произошла атака по нефтеперерабатывающему заводу.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также заявил о повреждении объекта на территории московского НПЗ. Согласно его заявлениям, пострадавших якобы нет, а экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Московский НПЗ – это ключевое предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, расположенное в районе Капотня. Завод обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива региону, а также топливо для столичных аэропортов.

Как позже стало известно, удар на НПЗ был по установке АВТ-6. На нее приходилось около 53% мощности первичной переработки всего Московского НПЗ (номинальная мощность – около 160 тысяч баррелей в сутки).

Также Собянин заявил о попадании беспилотника в здание в районе Ореховского бульвара. На нем расположены Домодедовский и Красногвардейский автовокзалы; торговые центры "Галерея "Водолей"", "Домодедовский", "Облака"; Домодедовский рынок и Федеральный научно-клинический центр.

Взрывы в Московской области

В поселке Софьино произошел масштабный пожар в складских помещениях после атаки беспилотников.

Вероятно, под удар попал один из складов обувной сети "Кари".

Взрывы также раздались на ТЭЦ-22 — предприятии энергетики, расположенном в городе Дзержинском городского округа Люберцы.

Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, г. Дзержинский и большую часть населённых пунктов Люберецкого района Московской области, снабжает паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района, среди потребителей и такие предприятия, как ОКБ Камов, МВЗ Миля, НПП Звезда.

Атака на другие города

Взрывы, как пишут в сети, гремели в российском Воронеже.

В Рязани также было громко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России после налета дронов горит очередной Ozon. Рассказываем, где уже были атакованы склады.

Теги:
#Москва #НПЗ #Россия #ТЭЦ #Взрывы #Атака