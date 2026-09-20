Горят НПЗ, ТЭЦ, склад и не только: Москву и область всю ночь атаковали дроны (впечатляющие кадры)
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Пожары на объектах продолжаются
В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Москву и область. Под ударом оказались нефтеперерабатsвающий завод, ТЭЦ и складские помещения.
Информациб об этом публикуют в социальных сетях. Появляются и кадры с мест происшествий.
Взрывы в Москве
В жилом и промышленном районе Капотня на юго-востоке Москвы произошла атака по нефтеперерабатывающему заводу.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также заявил о повреждении объекта на территории московского НПЗ. Согласно его заявлениям, пострадавших якобы нет, а экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Московский НПЗ – это ключевое предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, расположенное в районе Капотня. Завод обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива региону, а также топливо для столичных аэропортов.
Как позже стало известно, удар на НПЗ был по установке АВТ-6. На нее приходилось около 53% мощности первичной переработки всего Московского НПЗ (номинальная мощность – около 160 тысяч баррелей в сутки).
Также Собянин заявил о попадании беспилотника в здание в районе Ореховского бульвара. На нем расположены Домодедовский и Красногвардейский автовокзалы; торговые центры "Галерея "Водолей"", "Домодедовский", "Облака"; Домодедовский рынок и Федеральный научно-клинический центр.
Взрывы в Московской области
В поселке Софьино произошел масштабный пожар в складских помещениях после атаки беспилотников.
Вероятно, под удар попал один из складов обувной сети "Кари".
Взрывы также раздались на ТЭЦ-22 — предприятии энергетики, расположенном в городе Дзержинском городского округа Люберцы.
Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, г. Дзержинский и большую часть населённых пунктов Люберецкого района Московской области, снабжает паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района, среди потребителей и такие предприятия, как ОКБ Камов, МВЗ Миля, НПП Звезда.
Атака на другие города
Взрывы, как пишут в сети, гремели в российском Воронеже.
В Рязани также было громко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России после налета дронов горит очередной Ozon. Рассказываем, где уже были атакованы склады.