Белые окна уходят в прошлое: почему так происходит

Современные окна могут быть не только белыми

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Белые пластиковые окна долгое время оставались стандартным решением для большинства жилищ. Они хорошо сочетаются с разными стилями интерьера, делают комнату светлее и особенно уместны в небольших помещениях.

Однако сегодня окна все чаще воспринимают не только как практичную часть дома, но и как элемент дизайна. Поэтому вместо привычного белого, люди выбирают другие оттенки, которые лучше соответствуют стилю жилья, передает "Телеграф".

Цвет окон выбирают под дом

Внешний вид окон обязан соответствовать архитектуре дома. Для новостроек цвет обычно подбирают еще на этапе проектирования, а при ремонте владельцы могут ориентироваться на фасад и общий вид дома.

Важно и то, как окно выглядит изнутри. Его цвет должен совмещаться со стенами, мебелью, шторами и другими деталями интерьера.

Какие цвета выбирают вместо белого

Сегодня для окон используют как сдержанные классические оттенки, так и более современные и насыщенные цвета. Спокойные тона помогают сделать окно менее заметным и не привлекать к нему излишнего внимания.

В то же время более яркие оттенки могут, напротив, выделить окно. В таком случае оно становится заметной частью интерьера и дополняет общую концепцию помещения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью одной настройки подготовить окна к зиме без дополнительного утепления.