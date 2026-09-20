Білі вікна відходять у минуле: чому так відбувається

Сучасні вікна можуть бути не лише білими

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Білі пластикові вікна довгий час залишалися стандартним рішенням для більшості осель. Вони добре поєднуються з різними стилями інтер’єру, роблять кімнату світлішою та особливо доречні у невеликих приміщеннях.

Проте сьогодні вікна дедалі частіше сприймають не лише як практичну частину будинку, а і як елемент дизайну. Тому замість звичного білого, люди обирають інші відтінки, які краще відповідають стилю житла, передає "Телеграф".

Колір вікон обирають під будинок

Зовнішній вигляд вікон має відповідати архітектурі будинку. Для новобудов колір зазвичай підбирають ще на етапі проєктування, а під час ремонту власники можуть орієнтуватися на фасад та загальний вигляд оселі.

Важливим є і те, як вікно виглядає зсередини. Його колір має поєднуватися зі стінами, меблями, шторами та іншими деталями інтер’єру.

Які кольори обирають замість білого

Сьогодні для вікон використовують як стримані класичні відтінки, так і більш сучасні та насичені кольори. Спокійні тони допомагають зробити вікно менш помітним і не привертати до нього зайвої уваги.

Водночас яскравіші відтінки можуть, навпаки, акцентувати на вікні. У такому випадку воно стає помітною частиною інтер’єру та доповнює загальну концепцію приміщення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою одного налаштування підготувати вікна до зими без додаткового утеплення.