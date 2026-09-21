Люди месяцами без еды и воды: что происходит в Олешках и почему об этом кричат на весь мир

Город в оккупации с первого дня вторжения

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В городе Олешки Херсонской области голодают люди, а Россия не дает организовать эвакуацию или доставить продукты. Тысячи людей уже несколько месяцев живут без доступа к пище, питьевой воде, медикаментам. Оставить город вариантов фактически нет – Олешки находятся у линии боевых действий, территория заминирована, а в воздухе – постоянно висят дроны.

Российские военные оккупировали Олешки 24 февраля 2022 года, в первый же день полномасштабного вторжения. Город пережил катастрофу, устроенную РФ на Каховской ГЭС. Волонтеры, рискуя жизнью, вывозили оттуда людей под обстрелами, часть жителей смогла перейти ЛБС самостоятельно. Но с конца мая 2026 Олешки отрезаны.

Разрушенные дома в Олешках/ facebook.com/34obrmp

По разным данным, в оккупированных Олешках в гуманитарной блокаде оказались не менее 2000 человек, из которых около 50 детей. Такие цифры приводит министр иностранных дел Андрей Сибига. "Нет электро- и газоснабжения. За последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости", — пишет он.

Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки пищи, собирают траву, потому что другой пищи просто нет. Отдельное измерение российского террора – охота на гражданских. Российские FPV-дроны преследуют и атакуют людей, превращая даже попытку выйти из дома или передвигаться по городу в смертельный риск. Андрей Сибига, глава МИД

Ситуация критическая и в меньших городах и селах вокруг — Россия бросила этих людей на произвол судьбы. По информации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, ситуация в целом еще хуже — в Олешках и окрестных населенных пунктах могут оставаться более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина пыталась организовать эвакуацию, однако Россия не подтверждает готовность: "У нас были договоренности с российской стороной, выстроены четкие алгоритмы. Отдельно я заручился поддержкой Международного Комитета Красного Креста об их готовности в соответствии со своим мандатом принять участие. Мы согласовали список человек на эвакуацию из Олешек. Провели соответствующую работу с силами безопасности и обороны для обеспечения режима тишины во время гуманитарной миссии. Российская сторона после проведенных переговоров уже долгое время не подтверждает свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей". На многочисленных видео из Олешек на воротах и ​​домах надписи — "Продуктов нет".

Вид на оккупированные Олешки сверху/ facebook.com/34obrmp

Сибига подчеркнул — Россия не просто не соглашается на эвакуацию, а еще и препятствует украинским попыткам спасти людей и доставить хотя бы еду: "Российские силы препятствуют и волонтерским попыткам доставить помощь. 1 сентября во время одной из таких миссий, по имеющейся информации, были поражены четыре волонтерских автомобиля".

Украинцы и иностранцы активно пытаются привлечь внимание мирового сообщества к Олешкам — впереди зима, и жители могут ее не пережить. Пока дипломаты пытаются устроить эвакуацию через ООН, иностранцы сами пытаются достучаться до чиновников организации с призывами помочь с продовольствием оккупированному Россией городу.

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Что известно об Олешках

Олешки — один из самых древних городов на юге Украины. Его история насчитывает около 1000 лет. Город расположен на Левобережье, у реки Конка напротив Херсона.

Локация очень выгодна — здесь еще при Киевском движении существовал город Олешье, в 1700-х здесь была Олешковская сечь. В 20 веке город некоторое время назывался Цюрупинск в честь советского деятеля, однако в 2016 году ему вернули историческое название. Главная изюминка Олешек — расположение рядом с настоящей пустыней — Олешковскими песками.

Но сейчас Олешкам не до туризма или исторической памяти — стоит вопрос выживания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что деоккупированный Херсон также под постоянным огнем россиян. От врага областной центр отделяет Днепр.