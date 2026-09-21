Украинский журналист, корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне о законе Линдси Грэма с санкциями против России и Ирана, его реальное влияние и почему ближайшие 30 дней очень важны

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Трамп подписал закон Грэма с санкциями против России и Ирана. Что дальше? В сети куча комментариев и трактовок, но далеко не все они точны. Попробую разобрать все по пунктам и объяснить, чего на практике ждать в последующие недели.

О каких российских санкциях идет речь ? Закон предусматривает санкции против чиновников РФ, олигархов и государственных предприятий, крупнейших российских банков, энергетических компаний, теневого флота РФ, а также иностранных лиц или компаний, поддерживающих российскую оборонную промышленность.

Кроме этого, закон предусматривает пошлины в размере до 500% на товары из России и до 100% — на товары из пяти стран мира, являющихся крупнейшими импортерами российской нефти или газа. Страны, которые пытаются снизить эту зависимость, от тарифов освобождаются. По сути речь идет о пошлинах против Индии и Китая, в зоне потенциального риска — Венгрия, Словакия, Турция. Адские эти санкции или нет — решайте сами.

Имеет ли закон обязывающий характер? Да. Это не резолюция в стиле "мы призываем президента". В тексте закона прописано: "президент должен — the President shall", с четкими указаниями и дедлайнами. В то же время в законе предусмотрена возможность исключений.

Сначала о дедлайнах. В большинстве случаев президенту дают 30 дней, чтобы ввести санкции против лиц или компаний, отвечающих указанным критериям. Некоторые другие ограничения вступили в силу автоматически. Среди автоматических запретов – новые инвестиции в Россию, предоставление определенного перечня услуг в РФ, запрет на покупку ценных бумаг и т.п. Большинство из этого — не новое, но 119 Конгресс подтвердил и продолжил эту политику своим голосованием, а Дональд Трамп — своей подписью. Это важно.

Теперь об исключениях. Как и в большинстве подобных законов, в тексте предусмотрено пространство для отступления. Президент может освободить от санкций любое лицо или компанию, если, по его мнению, это отвечает национальным интересам США. Для этого президенту необходимо послать официальное сообщение в Конгресс с детальным обоснованием каждого такого решения.

То есть применение большинства санкций (или освобождения от них) должно произойти в течение следующих 30 дней. Может Трамп освободить от санкций все, что связано с Россией? В теории, может быть. На практике, думаю, мы увидим микс санкций, тарифов и исключений.

Нужен ли Трампу этот закон, чтобы ввести санкции ? Нет, он мог ввести их сам. В конце концов за несколько дней до принятия закона Минфин США проактивно ввел новые ограничения против российского "ВТБ Банка". Но теперь это выходит за рамки исполнительного указа президента. Такое решение закреплено на законодательном уровне и выражает двухпартийную волю Конгресса, поэтому имеет гораздо большее значение.

Может ли Конгресс контролировать воплощение закона и имеет ли рычаги влияния? Да. Если законодатели сочтут, что Трамп не выполняет закон так, как предусматривал Конгресс, это может стать еще одним поводом для давления на Белый дом и возможных расследований. И если при республиканском контроле в Конгрессе это представить сложно, в случае победы демократов в ноябре такой сценарий вполне возможен.

Подписал ли Трамп закон, чтобы получить дополнительную поддержку перед выборами? Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России, но это не входит в список их ежедневных забот. Цены на бензин, борьба с преступностью, проблемы иммиграции или здравоохранения волнуют людей гораздо больше. Поэтому если кто-то и думал о выборах, то это конгрессмены, в которых в округах есть большое украинское или восточноевропейское или балтийское общество.

Как реагирует Россия? Там, мягко говоря, не в восторге. После того, как Конгресс принял закон Линдси Грэма, посольство РФ в США вышло с заявлением о "русофобии", "дестабилизации рынков", и "старании рассорить Москву, Вашингтон и Пекин". Перед этим в Кремле называли принятие закона "недружественными действиями, которые помешают окончанию войны".

Закон Линдси Грэма действительно имеет потенциал стать "адским". Но насколько действенным он будет, будет в значительной степени зависеть от Дональда Трампа — а также от следующего созыва Конгресса.

Источник: Facebook автора