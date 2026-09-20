"Вивальди" набирает обороты: военные освободили новые территории (карта)

Под контроль уже удалось вернуть 125 квадратных километров территорий

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В рамках операции "Вивальди" украинским военным удалось освободить сразу несколько населенных пунктов в Донецкой области. Их общая площадь составляет 43,5 квадратных километра.

Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState. Речь идет о населенных пунктах Шандриголовое и Дериловое.Также военным удалось установить полный контроль над Дробышевым.

"А также продвинулись вблизи Шандриголового", — говорится в сообщении.

Шандриголовое, Дериловое и Дробышево на карте DeepState

В то же время информацию подтвердили в Третьем армейском корпусе. Именно он под руководством бригадного генерала Андрея Билецкого. По его словам, в 1 и 2 сезонах наступательной операции "Вивальди" удалось вернуть под контроль уже 125 кв. км территорий, из которых 50 кв. км деоккупировали. Уничтожены еще 800 солдат противника. Общие потери России за оба сезона — более 3000 личного состава.

"Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БПЛА и НРК. Третий армейский корпус первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более чем на 10 километров в тыл противника", — отметил Билецкий.

Андрей Билецкий

Операция "Вивальди"

Операцию на Лиманском направлении под названием "Вивальди" официально подтвердил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий 15 сентября 2026 года. На тот момент, по его данным, деоккупированы 10 кв.км, а зачищены 75 кв.км. В то же время Билецкий предостерегает от заявлений о "срезании Лиманского выступления".

"Село Среднее деоккупировано и полностью находится под нашим контролем. Еще одной критически важной задачей было перерезать логистику врага. В результате успешных действий подразделений беспилотных систем 3 армейского корпуса противник был вынужден перенести поставки горюче-смазочных материалов в Воронежскую область за государственную границу Украины", — сказал Билецкий.

Место проведения операции "Вивальди"/ Карты DeepStateMAP

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал Билецкий рассказал, как "Тройка" сорвала план России окружить города-крепости в Донецкой области.