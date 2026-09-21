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Новые лица — старые связи: кто забирает миллионы на тендерах "Лесов Украины"

Автор
Женя Хамстер
Дата публикации
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"Леса Украины"
"Леса Украины". Фото Коллаж "Телеграфа"

Как работает схема распределения государственных денег между "своими"

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Фирме – несколько месяцев, уставный капитал – 5 тысяч гривен, подтвержденной бизнес-истории фактически нет. Это не помешало ООО "Дерево Сила" за четыре месяца получить от Полесского лесного офиса ГП "Леса Украины" подрядов более чем на 84 млн грн. А когда мы начали проверять, кто стоит рядом с новым фаворитом государственных закупок, обнаружили общий адрес, телефоны и персональные связи с компаниями, часть которых уже фигурирует в материалах уголовного производства о возможном выводе денег "Лесов Украины".

И все это происходит после кадровой "перезагрузки", которой в государственном предприятии объясняли очистку системы от предыдущих злоупотреблений.

Кадровая чехарда и семейное имущество "на бумаге"

Предыдущий руководитель Полесского лесного офиса, в зоне ответственности которого находится 1,4 млн га лесов Волынской и Ровенской областей, смог продержаться в кресле всего 9 месяцев – с января по октябрь 2025 года. Вылетал Сергей Чуприна с должности с громким скандалом, ведь оказался под подозрением полиции из-за возможной незаконной торговли древесиной.

Спасать ситуацию на это направление минувшей осенью бросили Виталия Кошмака – человека максимально системного. Кошмак – лесовод со стажем, который успел за свою карьеру в ГП "Леса Украины" поруководить Острожским, Ракитновским и Дубенским хозяйствами.

Виталий Кошмак
Виталий Кошмак

Однако, как показывает его "свежая" декларация, государственная служба стабильно приносила новому главному лесоводу Полесья не только опыт, но и солидный имущественный багаж. В активе семьи на сегодняшний день:

  • более 2,5 гектара земли в Сарненском и Ровенском районах;
  • в селе Малое Вербче сам Кошмак имеет особняк площадью 269 кв. м со встроенной торговой точкой;
  • жена лесовода – Марина Кошмак – владеет двумя домами (52,8 кв. м и 79 кв. м – больший объединен с магазином) в пгт Степань;
  • прямо сейчас жена чиновника строит масштабную дачу площадью 233 кв. м в Великом Житине – селе в 9 км от Ровно, имеющего статус элитного пригорода с самой дорогой частной застройкой.
Информация из реестра о доме Кошмака в селе Малое Вербче
Информация из реестра о доме Кошмака в селе Малое Вербче

При этом "на бумаге" вся эта недвижимость стоит подозрительно дешево. К примеру, дом с магазином на 269 кв. м в Малом Вербче оценили всего в 500 тыс. грн по состоянию на 2023 год, то есть всего 12,3-13,6 тыс. долларов (по курсу НБУ 36,6 грн/доллар), или 45-50 долларов за квадратный метр. В то время как возвести только "коробку" в то время стоило сразу в 5-6 дороже. Нереальной выглядит и оценка земли в элитном пригороде Ровно – 92 тыс. грн (или до 2,5 тыс. долларов в марте 2023 года) за 10,29 сотки земли.

Пока глава семьи Виталий Кошмак в зависимости от карьерных ступенек декларирует разный доход – от миллиона годовых на должностях в районных филиалах до 2,34 млн грн после того, как возглавил Полесский лесной офис, его жена Марина Кошмак демонстрирует стабильность. Ежегодно она добавляет в семейный бюджет пару миллионов гривен, который ей приносит ФОП по изготовлению готовой пищи (1,6 млн грн в 2023 году, 2,37 млн грн в 2024 году и 2,28 млн грн – в 2025 году).

Информация о доходах семьи Кошмак. Данные YouControl
Информация о доходах семьи Кошмак. Данные YouControl

Если поверить, что кулинарный бизнес супруги действительно реален, а цены на недвижимость в декларации не занижены в 4-6 раз относительно рынка, то формально придраться не к чему. Ведь при таких условиях общий доход семьи за пару лет с лихвой перекрывает и имущество, и наличные деньги (250 тыс. грн, 5 тыс. долларов и 3 тыс. евро).

Миллионный старт с нуля: штат набрали одним днем

Как только новое руководство закрепилось в кабинетах, Полесский лесной офис начал засыпать миллионными подрядами фирмы-новички. Самый яркий пример этого аттракциона невиданной щедрости – ООО "Дерево Сила".

Если заглянуть в реестры, становится очевидно: фирму спешили создать в преддверии сезона тендеров.

  • Компанию "Дерево Сила" основали всего несколько месяцев назад — 16 апреля 2026 года в поселке Сосновое Ровенской области.
  • Уставный фонд этого будущего "титана" лесной отрасли – всего 5 тыс. грн.
  • Единоличным руководителем, основателем и 100% владельцем является некий Дмитрий Касянчук из села Губков.
  • В финотчетности фирмы отсутствует информация о наличии техники и сотрудников. Однако в тендерной документации есть данные о том, что набрали штат – 15 подсобных рабочих – одним днем. А уже в следующем – ООО "Дерево Сила" подало заявку на тендер.
Инфографика – как фирма пустышка захватила лесные тендеры
Как фирма-пустышка увлекла лесные тендеры. Инфографика "Телеграфа"

Уже первая попытка была успешной для новичка. За 18 дней после регистрации – 5 мая 2026 года – фирма получает контракт на 2,5 млн грн (уход за плантациями новогодних елок в Дубенском надлесничестве).

До конца месяца "Дерево Сила" получило еще три договора:

  • на высадку деревьев под ручной меч Колесова (241 тыс. грн),
  • по уходу за культурами с помощью кусторезов в Березновском и Сосновском надлесничествах (6,6 млн грн).

В июне новичку отдали "под ключ" полный цикл – подряды от рубки и трелевки (перемещения) древесины, заготовки хвороста и логистики. В общей сложности ООО "Дерево Сила" должно было обеспечить более 80 тыс. куб лесопродукции и получить за это 43,6 млн грн.

В июле и августе экспансия на рынке продолжилась, но более медленными темпами – фирма подписала соглашения на перевозку и лесозаготовку на 5,4 млн грн.

Объемы закупок ООО Дерево Сила. Данные YouControl
Объемы закупок ООО "Дерево Сила". Данные YouControl

Таким образом, только за 4 месяца существования фирма Дмитрия Касянчука собрала подряды от Полесского лесного офиса на 84,2 млн грн. Останавливаться лесные менеджеры не собираются. В конце августа Полесский лесной офис объявил целую пачку торгов по всему региону. Среди них ООО "Дерево Сила" выбрало для себя две закупки более чем на 25 млн грн:

  • в Сосновском надлесничестве фирма самостоятельно претендовала на подряд в 13,8 млн грн (заготовка и перевозка 25 тыс. куб. древесины);
  • в Дубенском надлесничестве на закупке в 11,2 млн грн ООО "Дерево Сила" имело только единственного конкурента — ЧП "Форест Сервис Плюс". Разница в цене между их предложениями составила 1 тыс. грн.

Несмотря на такую вялую конкуренцию на упомянутых лотах, заказчик работ решил продлить сроки рассмотрения заявок. Официальное объяснение лесоводов – "в связи с одновременным поступлением значительного количества тендерных предложений" по всем объявленным в тот день торгам региона.

Как работает цепочка: от общего "гнезда" до криминальной "ямы"

Этот кейс с псевдоконкуренцией, как и появление на свет ООО "Дерево Сила", если изучить открытые источники, не кажутся случайными. Ведь у фирмы-новичка есть надежное плечо опытных игроков лесного рынка, связь с которыми проявляют одинаковые регистрационные данные. Более того: эти компании "играют на том же поле", ведь годами выигрывают многомиллионные тендеры у Полесского лесного офиса.

  • Новая "звезда" тендеров — ООО "Дерево Сила" зарегистрировано в пгт Сосновое, — по тому же адресу, что и большинство счастливчиков лесного бизнеса — ООО "Харвес ТТ" (подряды на 75 млн грн) и еще одним фаворитом лесных торгов — ООО "Форест ВТ" (подряды на 100,8 млн грн) – по ул. Школьной, 46.
  • В свою очередь в профиле ООО "Форест ВТ" указан тот же номер телефона +38 (097)-772-23-37, который ранее принадлежал еще одному подрядчику Полесского лесного офиса — ООО "Транслес ВВ".
  • Основатель ООО "Форест ВТ" Андрей Пархомюк проживает в селе Быстричи по соседству с основательницей и бывшей руководительницей "Транслес ВВ" Галиной Ткачук. Ее преемник в управлении фирмой Виталий Ткачук — депутат Сосновского поселкового совета — прописан на одной улице в селе Губков с владельцем ООО "Дерево Сила" Дмитрием Касянчуком.
Как работала схема. Инфографика "Телеграфа"
Как работала схема. Инфографика "Телеграфа"

Короче, сплошная Санта Барбара. И вот здесь начинается самое интересное. Весь этот пул компаний и депутат Ткачук фигурируют в масштабном уголовном производстве Главного следственного управления Нацполиции и Офиса генпрокурора. Силовики разоблачили классический финансовый "пылесос" для вывода денег ГП "Леса Украины" в тень через фиктивные бумажные услуги. Схема, как считают правоохранители, работала в три шага:

  • Фирмы Ткачука (владел не только упомянутым ООО "Транслес ВВ", но и фирмой с зеркальным названием — "Лістранс ВВ") выигрывали тендеры в лесхозе и получали деньги. В общей сложности успели освоить 77 и 19,5 млн грн соответственно.
  • Вырученные средства компании сразу перечисляли фиктивным субподрядчикам — ООО "Спецтехника и транспорт" и ООО "Бест Техно Запад". На бумаге эти фирмы якобы покупали импортные грузовики у крупных поставщиков, типа "Мейтис" или "Сититрак".
  • Правоохранители подозревают, что на самом деле никаких машин никто не покупал. Это были "бестоварные операции" – чистый схематоз, чтобы запутать следы, уклониться от уплаты налогов и забрать деньги наличными "мимо хаты".
Фрагмент судебного решения
Фрагмент судебного решения

Когда в конце 2025 года силовики пришли к лесным дельцам с обысками и изъяли технику, Ткачук начал "спасательную" операцию. Фирмы переименовали, "перевезли" в Херсон, ликвидировали статус плательщика НДС и переписали на номиналов: "Транслес ВВ" стал "Оптдонгом", перешел в собственность гражданину Узбекистана Тохиржону Юнусову, а его "Листранс ВВ" стал "Гидверт ЛТ", принадлежит теперь грузину Гие Чрелашвили.

Изменения в регистрационных данных компаний. Данные YouControl
Изменения в регистрационных данных компаний. Данные YouControl

И финальный аккорд, доказывающий, что тендеры Полесского лесного офиса – сплошной фарс. Как установило следствие, услугами той же конвертационной "ямы" (ООО "Бест Техно Запад") для обналичивания 12 млн грн пользовалось и ЧП "Форест Сервис Плюс". То же предприятие, которое сегодня создает видимость "жестокой рыночной борьбы" на сентябрьских торгах с новичком — "Дерево Сила" и внезапно проигрывает ему на несчастную тысячу гривен на многомиллионном лоте.

Вместо выводов: интересы лесоводов против миллионов государства

Этот кейс является показательной иллюстрацией того, как работает система закупок в лесной отрасли региона. Вместо создания прозрачного рынка с реальными подрядчиками, обладающими техникой и штатом, на практике мы видим создание новых фирм-оболочек и передачу им со старта подрядов на десятки миллионов. Организаторы таких схем почти не утруждают себя маскировкой – они используют те же адреса, номера телефонов и семейно-соседские связи. Главная цель здесь, похоже, заключается в получении бюджетных средств любой ценой, после чего они исчезают в конвертационных цепочках, а сами юридические лица в случае интереса со стороны правоохранителей просто "эвакуируют" на подставных собственников.

При такой модели координаторы процессов закупок со стороны подразделений ГП "Леса Украины", очевидно, в первую очередь думают о том, как улучшить собственное материальное положение, нежели о сохранении и эффективном использовании государственных денег.

При этом, как видим, смена руководства в Полесском лесном офисе пока не приносит заметных системных изменений. Предыдущий глава покинул должность на фоне уголовного дела, а новый зашел – с солидным имущественным багажом в декларации, формально прикрытым успешным бизнесом супруги. Лица в кабинетах меняются, но схема распределения государственных средств между ограниченным кругом связанных лиц продолжает стабильно работать дальше.

Поэтому главный вопрос этой истории не в том, сколько месяцев или лет существует новый подрядчик. Он гораздо глубже: почему после громких уголовных производств вокруг старого пула "ручных" фирм новые многомиллионные контракты вновь отдают структуре с очевидными регистрационными пересечениями с этой расследуемой средой? Почему государственное предприятие без всяких опасений доверяет фирме-новичку, которая уже успела привлечь внимание следствия?

На фоне этого возникает логичный вопрос и к президенту Украины: речь шла именно о такой "перезагрузке" Полесского лесного офиса и борьбе с лесной мафией во время его громких заявлений?

Редакция уже направила официальные запросы в ГП "Леса Украины", Полесский лесной офис и правоохранительные органы с просьбой объяснить обстоятельства этих сомнительных закупок, результаты проверок старых подрядчиков и актуальный статус уголовного производства. Полученные ответы обязательно опубликуем отдельно. Продолжение следует. Не переключайтесь.

Теги:
#Тендеры #Леса Украины