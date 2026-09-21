Чтобы не пели о смерти: слова Гимна Украины предлагают переписать

Инициатива набирает поддержку граждан

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Украинцы предлагают пересмотреть слова государственного Гимна нашей страны. Новый текст должен вдохновлять народ не только на то, чтобы выстоять, но и победить, жить, творить, восстанавливать государство и с уверенностью строить его будущее.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Кабинета министров Украины. Автор инициативы акцентирует, что государственный Гимн — это не просто торжественное музыкальное произведение, а слова в нем сопутствуют событиям в жизни страны, объединяют украинцев, поддерживают в сложные времена и помогают сохранять веру.

В тексте петиции говорится, что именно в этот период украинцам особенно нужны слова, которые не только рассказывают о борьбе, но утверждают веру в победу, дают силы продолжать жить и действовать, поднимают дух и формируют образ будущего, ради которого мы сегодня защищаем свою страну.

"Действующий Государственный Гимн имеет несомненное историческое значение. С его словами украинский народ боролся за независимость, отстаивал свободу и демонстрировал всему миру свою несгибаемость. Поэтому, сохраняя уважение нашей истории и устремляя взгляд в будущее, предлагаем оставить неизменной музыку Михаила Вербицкого, но обновить слова Гимна, усилив в них смыслы победы, мира, жизни, любви, единства и процветания", — отметил автор.

Текст украинского Гимна. Фото: ic.pics.livejournal.com

В связи с этим автор просит Кабмин воспользоваться предусмотренным статьей 93 Конституции Украины правом законодательной инициативы и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" об обновлении его текста.

"Мы не способны изменить то, что пережили. Тем не менее, можем сознательно определить, какие слова будем петь вместе, какой образ Украины будем утверждать и какие ценности и смыслы оставим следующим поколениям", — заявляет автор предложения.

Текст петиции / сайт "Кабмина

Автор опубликовал свою версию обновленного текста гимна:

"Процвітає України — і слава, і воля,

Проживаємо ми разом нашу світлу долю.

І живемо ми у мирі усім білим світом,

І будуємо країну, що в єдності квітне.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми нащадки славетного роду.

З нами Бог і благодать є у кожнім домі,

Україна процвітає в мирі і любові.

Чорне море так сміється, дід Дніпро радіє,

І у нашій Україні доленька квітніє.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми нащадки славетного роду.

Ми з любов’ю і завзяттям долю творим спільно —

В Україні пісня щастя лине гучно й вільно.

Зберегли ми споконвічні — мудрість, честь, сумління,

І несуть у світ добро нові покоління.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми нащадки славетного роду".

Обновленный текст Гимна в петиции / сайт Кабмина

Далее инициатор добавляет, что слова, постоянно повторяющие миллионы граждан, формируют общие смыслы, усиливают чувство единства и влияют на восприятие обществом себя, своего государства и будущего.

"Это влияние осуществляется через язык, эмоции, общую историческую память и регулярное публичное исполнение Государственного гимна. Поющие вместе о свободе, мире, единстве и процветании, украинцы утверждают ценности и образ страны, которую стремятся защитить, отстроить и передать следующим поколениям. Именно поэтому важно, чтобы Государственный Гимн не только хранил память о пути, пройденном украинским народом, но и усиливал веру в победу, вдохновлял, поднимал дух и закреплял образ мирной, свободной, единой и преуспевающей Украины", — подытожил автор документа.

В настоящее время петиция собрала уже почти 900 голосов из необходимых 25 000 для того, чтобы она попала на рассмотрение.

Сбор подписей / сайт Кабмина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают отключить сигнал воздушной тревоги в определенное время суток.