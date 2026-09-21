Распаковала дома, а самое вкусное "потеряли" в магазине: как не попасть в такую неприятность в "АТБ"

Стоит сразу проверять соответствие доставленного товара заказу

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Клиентка "АТБ" пожаловалась на доставку супермаркета. По словам женщины, забирая, она не проверила заказ, а туда не положили три позиции.

Об этом украинка рассказала на сайте отзывов. По ее словам, ей не положили самое вкусное — мидии, молоко и мусс с креветками. Женщина очень была разочарована.

Что делать, если в доставку "АТБ" положили не все заказанные продукты

Если в доставке вы обнаружили не все заказанные товары, необходимо зафиксировать это и обратиться в поддержку. Согласно правилам оформления заказов "АТБ" претензии относительно количества товаров лучше выдвигать в момент получения заказа.

Перед этим нужно проверить чек и свериться с имеющимися товарами, чтобы установить, нет ли переплаты. Если товара нет в чеке, то с вас, вероятно, и не взяли за него деньги.

Если товар в чеке, вы за него заплатили, но фактически не получили, нужно обратиться в службу поддержки "АТБ". Есть несколько вариантов – звонок на горячую линию (0-800-500-415 ежедневно с 08:00 до 22:00), чат-боты в Telegram, или электронное письмо. Необходимо предоставить следующие данные:

номер вашего заказа

номер телефона, на который оформляли доставку

название и количество отсутствующего товара

фото бумажного чека и полученных пакетов

После обращения клиента производится внутренняя проверка. Если нарушение обнаружено, обычно существует два варианта его устранения.

"АТБ" может предложить возврат средств за доплаченный, но не привезенный товар на вашу банковскую карту. Или доставка товара, который забыли положить (курьер должен привезти его в ближайшее время бесплатно).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "АТБ" появился отдел, который удивил покупателей. Такие есть не всюду.