Больше никаких мучений с мытьем жалюзи и тяжелых штор. Их вытесняет стильный и уютный тренд

Этим способом защитить окна пользовались наши прабабушки

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Жалюзи кажутся хорошим вариантом организовать окна, пока не приходит время их мыть и чистить, а шторы собирают пыль и выглядят скучно. Они уходят в прошлое, уступая место решению, которое использовали наши предки.

Как рассказывает британский сайт shuttercraft, в моду возвращаются ставни – подвижные щитки или створки, которые устанавливаются на окна снаружи или изнутри. В очень старых домах, еще оставшихся в украинских селах, на окнах можно увидеть деревянные ставни, раньше это было очень распространенное явление.

Старый дом с ставнями. Фото: rayon.in.ua

Сейчас ставни делают не только из дерева, они могут быть также пластиковыми или металлическими. Преимущество этого варианта в том, что ставни – это сплошная конструкция, которую легко чистить и мыть.

Современные ставни. Фото: gospoda

Кроме того, они выглядят более стильно, чем жалюзи и более удобны в использовании. Современные ставни бывают разных конфигураций – сплошные, которые использовались в старые времена, или с ламелями, что дают больше вариантов затенения и освещения.

Ставни с ламелями. Фото: shuttercraft.co.uk

В частных домах на первых этажах можно устанавливать ставни, расположенные с наружной части окна. Они могут стать не только практичным решением, но и настоящим украшением дома.

Ставни бывают на все окно, или на часть. Можно выбрать подходящее решение для конкретного помещения. По словам производителей, обычно ставни более долговечны, чем шторы и жалюзи. Они сохраняют стильный вид и функциональность в течение всего времени эксплуатации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на окна ставят "пузатую" решетку. Это совсем не ради красоты.