Больше никаких мучений с мытьем жалюзи и тяжелых штор. Их вытесняет стильный и уютный тренд
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Этим способом защитить окна пользовались наши прабабушки
Жалюзи кажутся хорошим вариантом организовать окна, пока не приходит время их мыть и чистить, а шторы собирают пыль и выглядят скучно. Они уходят в прошлое, уступая место решению, которое использовали наши предки.
Как рассказывает британский сайт shuttercraft, в моду возвращаются ставни – подвижные щитки или створки, которые устанавливаются на окна снаружи или изнутри. В очень старых домах, еще оставшихся в украинских селах, на окнах можно увидеть деревянные ставни, раньше это было очень распространенное явление.
Сейчас ставни делают не только из дерева, они могут быть также пластиковыми или металлическими. Преимущество этого варианта в том, что ставни – это сплошная конструкция, которую легко чистить и мыть.
Кроме того, они выглядят более стильно, чем жалюзи и более удобны в использовании. Современные ставни бывают разных конфигураций – сплошные, которые использовались в старые времена, или с ламелями, что дают больше вариантов затенения и освещения.
В частных домах на первых этажах можно устанавливать ставни, расположенные с наружной части окна. Они могут стать не только практичным решением, но и настоящим украшением дома.
Ставни бывают на все окно, или на часть. Можно выбрать подходящее решение для конкретного помещения. По словам производителей, обычно ставни более долговечны, чем шторы и жалюзи. Они сохраняют стильный вид и функциональность в течение всего времени эксплуатации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на окна ставят "пузатую" решетку. Это совсем не ради красоты.