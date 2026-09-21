Кокаин, блокада экспорта и "абонементы" для бизнеса: что известно о делах Госпродпотребслужбы

Как чиновники ведомства массово кошмарят предпринимателей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Госпродпотребслужба, которая должна спасать украинцев от отравленных продуктов и фальсификата, похоже, превратилась в мощный "шлагбаум" для бизнеса и питомник системных поборов. Ее чиновники, как свидетельствуют материалы правоохранителей, массово "кошмарят" предпринимателей искусственными проверками и требованиями ежемесячной "дани".

"Телеграф" подготовил дайджест самых громких актуальных производств, где фигурируют блокада экспорта во время войны, миллионные взятки и даже элитные наркотики дома у руководства главного контролера страны.

Монстр контроля: чем на самом деле руководит ведомство

Госпродпотребслужба в Украине — это суперведомство, объединившее в себе функции нескольких министерских инспекций. Ее полномочия покрывают почти все сферы жизнедеятельности страны, что дает инспекторам практически безграничную власть над предпринимателями, а руководству — доступ к миллиардным потокам.

Главные рычаги влияния, контролируемые ведомством:

Продовольственная безопасность и ветеринария: контроль качества мяса, молока или яиц, проверка птицефабрик, ферм, ресторанов и магазинов.

контроль качества мяса, молока или яиц, проверка птицефабрик, ферм, ресторанов и магазинов. Фитосанитарный и таможенный контроль: выдача сертификатов на экспорт зерна и агропродукции, без которых фура или судно не выедет за границу.

выдача сертификатов на экспорт зерна и агропродукции, без которых фура или судно не выедет за границу. Рыночный и метрологический надзор: контроль цен на социальные товары, проверка точности весов на рынках и заправках, правильность маркировки продукции.

контроль цен на социальные товары, проверка точности весов на рынках и заправках, правильность маркировки продукции. Санитарное законодательство: инспектирование условий в школах, детских садах, больницах и санаториях.

инспектирование условий в школах, детских садах, больницах и санаториях. Эпизоотическая безопасность и вакцинация: контроль распространения болезней животных и распределение миллиардных бюджетных средств, выделяемых на закупку вакцин.

Проще говоря, инспектор службы может легально зайти на любой объект — от сельского лотка до большого морского терминала. А главное, он имеет право выписать штраф на сотни тысяч гривен или полностью заблокировать работу предприятия из-за "неправильной" справки.

"Телеграф" уже неоднократно обращал внимание на, так сказать, "системные аномалии" в работе Госпродпотребслужбы и элитные активы ее чиновников. В частности, в майском материале о профилактике бешенства речь шла о закупке препаратов на сотни миллионов гривен у частной фирмы "Укрветпромпостач" на фоне трехкратного роста нападений больных животных на людей.

Также мы описывали ситуацию вокруг компании действующего главы ведомства Сергея Ткачука , с которой больницы и коммунальщики массово заключают договоры, похоже, под угрозой проверок. А в свежей статье о бывшем начальнике одного из райуправлений в Винницкой области Василии Грушко исследовали, как его 21-летняя дочь обросла элитным автопарком из Mercedes "Кубика" и двух BMW на фоне родительской декларации со стареньким ВАЗом.

Но упомянутые скандалы, похоже, это лишь верхушка айсберга, доказывающая, что "рыба гниет с головы". Как показывает анализ госреестра судебных решений и сообщений правоохранителей, сегодня ГБР и Национальная полиция ведут целый массив расследований относительно злоупотреблений в Госпродпотребслужбе буквально на всех уровнях. Материалы следователей фиксируют тотальную криминализацию региональных подразделений.

"Винницкий" коктейль: 12 тысяч долларов за жилье и наркотики в шкафу

Уже 23 сентября 2026 года в Винницком районном суде состоится заседание, на котором будет рассматриваться обвинительный акт в отношении бывших высокопоставленных чиновников местной Госпродпотребслужбы.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник Главного управления ведомства в Винницкой области Андрей Якимчук и руководитель Винницкого районного управления Виктор Буравинский. В материалах производства №128/3825/25 циничное вымогательство тесно переплелось с незаконным хранением тяжелых наркотиков.

Задержание должностного лица Госпродпотребслужбы Винницкой области. Фото: Прокуратура Украины

Суть схемы, по материалам обвинения:

В апреле 2025 года рядовой сотрудник ведомства обратился к руководству с просьбой выделить ему служебное жилье в Немирове .

. Свое содействие в подписании внутренних документов и согласовании писем чиновники оценили в 12 000 долларов США .

. Деньги требовали частями: 6 тысяч долларов аванса, а остальные — после финального оформления недвижимости в собственность.

Буравинского задержали оперативники ГБР "на горячем" во время получения первого транша. Однако настоящий сюрприз ожидал силовиков во время обыска квартиры руководителя областного управления Якимчука — там обнаружили и изъяли запасы кокаина и метамфетамина.

В суде защита пыталась вернуть обвинительный акт прокурору. Адвокаты утверждали, что это, мол, подчиненный виноват, что провоцировал взятку и что он якобы действовал под контролем следствия. А ГБР якобы нарушило правила подследственности. Суд эти аргументы отклонил : обвиняемые занимали ответственное положение, поэтому точку в вопросе вины поставит исключительно судебный процесс по существу уже в ближайшее время.

Одесские "мансы": базарный рэкет инспекторов и "тариф" на зерновой экспорт

Южные регионы Украины, являющиеся главными логистическими воротами страны, похоже, превратились в настоящий рай для заработка нечистых на руку чиновников Госпродпотребслужбы. Только в сентябре 2026 года в Одесской области были раскрыты сразу две громкие схемы, которые касались фитосанитарного и рыночного контроля.

Задержание чиновника Госпродпотребслужбы Одесской области. Фото: ГБР

Схема на рынке "7-й километр"

Фигурант: Чиновник подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, который по инструкциям отвечал за контроль над соблюдением государственного регулирования цен.

Чиновник подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, который по инструкциям отвечал за контроль над соблюдением государственного регулирования цен. Суть поборов: Инспектор использовал схему с фейковыми жалобами от "граждан". На их основании проводились проверки торговцев текстилем на промтоварном рынке "7-й километр" и выписывались фиктивные акты со штрафами на сотни тысяч гривен. За несоздание препятствий и отмену штрафов чиновник установил для предпринимателей собственную таксу в 5 000 долларов США . В случае отказа платить он угрожал полной конфискацией продукции и закрытием торговых точек.

Инспектор использовал схему с фейковыми жалобами от "граждан". На их основании проводились проверки торговцев текстилем на промтоварном рынке "7-й километр" и выписывались фиктивные акты со штрафами на сотни тысяч гривен. За несоздание препятствий и отмену штрафов чиновник установил для предпринимателей собственную таксу в . В случае отказа платить он угрожал полной конфискацией продукции и закрытием торговых точек. Статус и санкция: 7 сентября 2026 года оперативники ГБР задержали вымогателя "на горячем" во время передачи денег. Одесская областная прокуратура объявила ему подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По официальному сообщению ГБР, разоблаченному чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Золотые справки на таможенном комплексе "Одиссея"

Фигурант: Главный специалист — государственный фитосанитарный инспектор Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Главный специалист — государственный фитосанитарный инспектор Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области. Суть поборов: Используя монопольное право на оформление документов для агроэкспорта, чиновник организовал поборы на таможенно-грузовом комплексе "Одиссея". Он намеренно затягивал процедуру отбора образцов зерна для обязательной лабораторной экспертизы, полностью блокируя движение транспорта логистических компаний. Чтобы фуры могли вовремя выехать в порты Большой Одессы, инспектор ввел фиксированный "налог" 20 долларов США за каждый автомобиль . Вроде бы и немного, но силовики задокументировали, что только за один рабочий месяц через этот конвейер прошло 53 зерновоза, принеся чиновнику "дань" в 1 100 долларов.

Используя монопольное право на оформление документов для агроэкспорта, чиновник организовал поборы на таможенно-грузовом комплексе "Одиссея". Он намеренно затягивал процедуру отбора образцов зерна для обязательной лабораторной экспертизы, полностью блокируя движение транспорта логистических компаний. Чтобы фуры могли вовремя выехать в порты Большой Одессы, инспектор ввел фиксированный "налог" . Вроде бы и немного, но силовики задокументировали, что только за один рабочий месяц через этот конвейер прошло 53 зерновоза, принеся чиновнику "дань" в 1 100 долларов. Статус и санкция: Согласно решению суда, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины, Киевский районный суд города Одессы наложил арест на изъятую служебную документацию и записи бодикамер инспектора. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

Полтавские "гостинцы": взятки на Киев через ФОП бухгалтера

В июле 2026 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении топ-чиновников Лубенского районного управления Госпродпотребслужбы Полтавщины. Перед судом предстанут начальник районного подразделения и его заместитель, которые обложили "данью" местных производителей пищевой продукции.

Задержание должностного лица Госпродпотребслужбы Полтавской области. Фото: ГБР

Суть схемы, по материалам ГБР:

Рэкет производителей детского питания: должностные лица требовали 30 тысяч гривен от руководства Хорольского завода детского питания за "тихое" проведение плановой проверки без выявления искусственных нарушений.

должностные лица требовали от руководства Хорольского завода детского питания за "тихое" проведение плановой проверки без выявления искусственных нарушений. Давление на фермеров: у местного предпринимателя, занимающегося разведением птицы, чиновники требовали 180 тысяч гривен за выдачу разрешений на торговлю мясом (первые 70 тысяч гривен фермер передал чиновнику прямо в служебном кабинете).

у местного предпринимателя, занимающегося разведением птицы, чиновники требовали за выдачу разрешений на торговлю мясом (первые 70 тысяч гривен фермер передал чиновнику прямо в служебном кабинете). Схема отмывания через ФОП: чтобы легализовать средства, злоумышленники заставляли бизнесменов перечислять деньги за фиктивные "консультационные услуги" на банковский счет ФОП, который заранее открыли на главного бухгалтера этого же районного управления. (Кстати, как мы уже упоминали, консультациями для госучреждений зарабатывает и компания главы Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука. При этом его ведомство имеет полномочия эти учреждения проверять и штрафовать. Правда, уголовных дел на главного ревизора страны по этому поводу пока не заводили).

В перехваченных разговорах, опубликованных силовиками, заместитель начальника Лубенского управления прямо говорит предпринимателю: "Это указание из области… нужно одной фирме на подарки для Киева 30 тысяч скинуть".

В ходе обысков у фигурантов изъяли более 70 тысяч долларов США и 17 тысяч евро. За вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) экс-чиновникам в Полтавской области грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кировоградский "транзит": кукурузная такса и взятки под стенами ведомства

В феврале 2026 года Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему вымогательства в самом сердце аграрного региона. На получении взяток погорели чиновники управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

Задержание должностных лиц Госпродпотребслужбы Кировоградской области. Фото: ГБР

Суть схемы, по материалам ГБР и судебного решения № 404/1103/26:

Миллионные масштабы на бумаге: чиновники обложили ежемесячным "налогом" фермерские хозяйства, вывозившие продукцию в Европейский Союз. Поборы были поставлены на промышленный поток, ведь за год ведомство выдавало более 4,2 тысячи экспортных сертификатов . Тем, кто отказывался платить таксу, которая зависела от объемов зерна, угрожали искусственными препятствиями и срывом контрактов.

чиновники обложили ежемесячным "налогом" фермерские хозяйства, вывозившие продукцию в Европейский Союз. Поборы были поставлены на промышленный поток, ведь за год ведомство выдавало . Тем, кто отказывался платить таксу, которая зависела от объемов зерна, угрожали искусственными препятствиями и срывом контрактов. Кукурузный рэкет под окнами ГУ: в конкретном судебном эпизоде чиновник "прижал" руководителя фермерского хозяйства "Возный И.В.", экспортировавшего кукурузу в Республику Молдова. Чиновник действовал максимально нагло: деньги с агрария он сдирал прямо рядом со зданием Главного управления Госпродпотребслужбы в Кропивницком. Силовики задокументировали два транша по 22 тысячи гривен каждый, за которые коммерсант получил 10 заветных справок.

После ареста суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 232,9 тысячи гривен и отстранил его от должности. За блокировку агроэкспорта во время войны экс-чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества.

Волынские "латифундии": взятка на АЗС и 13 участков в заначке

В апреле 2026 года Государственное бюро расследований разоблачило на масштабном вымогательстве начальника одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области. Чиновник по должности отвечал за рыночный надзор — контролировал точность весов, маркировку товаров и сертификаты качества на местных предприятиях.

Разоблачение чиновника Госпродпотребслужбы в Волынской области. Фото: ГБР

Суть схемы, по материалам производства:

"Абонемент" за успешную проверку: после проведения очередного планового аудита на предприятии чиновник прямо текстом намекнул коммерсантам, что "положительный результат следует закрепить" финансово. Свое решение не фиксировать искусственные нарушения он оценил в 100 тысяч гривен за одну справку .

после проведения очередного планового аудита на предприятии чиновник прямо текстом намекнул коммерсантам, что "положительный результат следует закрепить" финансово. Свое решение не фиксировать искусственные нарушения он оценил в . Конспирация на заправке: чтобы минимизировать риски, чиновник приказал передать всю сумму через своего посредника. Встреча была назначена на одной из местных АЗС, где посредника и скрутили силовики "на горячем" во время получения денег.

Самое интересное раскрылось во время обысков. Скромный начальник отдела региональной службы оказался настоящим подпольным феодалом. Суд избрал ему содержание под стражей и наложил арест на его личное элитное имущество общей стоимостью более 5 миллионов гривен. Среди арестованного — люксовый автомобиль Volkswagen и 13 земельных участков в Волынской области. За вымогательство взятки группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины) "земельному магнату" в погонах теперь грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества.

Системная гниль: почему косметический ремонт не спасет ведомство

Этот всеукраинский перечень актуальных уголовных дел наглядно показывает, насколько системной является коррупция в Госпродпотребслужбе. Пока руководство высшего уровня "осваивает" миллиардные бюджеты на препаратах от бешенства и не гнушается грести деньги за консультации с фактически подконтрольных учреждений, региональные чиновники строят собственные феодальные латифундии, сдирая деньги за каждую справку под окнами своих управлений и прямо в своих кабинетах.

Карта коррупционных аномалий Госпродпотребслужбы. Инфографика "Телеграфа"

Вместо реальной помощи украинскому потребителю и защиты его прав ведомство фактически превратилось в инструмент финансового давления на предпринимателей во время войны. Очевидно, что единичные задержания ГБР и точечные увольнения не способны изменить ситуацию. Пока система позволяет конвертировать контроль в ежемесячную "дань", обычная смена лиц в кабинетах не устранит главного — искусственных разрешительных барьеров, которые и порождают уголовные дела.

"Телеграф" собирается послать запросы в Кабинет министров Украины, Министерство экономики и руководство Госпродпотребслужбы. Мы намерены выяснить, какие системные предохранители правительство и профильные ведомства планируют ввести, чтобы раз и навсегда устранить возможность возникновения таких коррупционных ситуаций. Редакция хотела бы узнать, сколько еще громких коррупционных скандалов со взятками, блокадой экспорта и наркотиками должно возникнуть, чтобы Кабинет министров Украины наконец обратил внимание на соответствие высших руководителей службы занимаемым должностям?

Мы также будем внимательно следить за ходом рассмотрения уголовных производств в судах и обязательно расскажем читателям, чем закончатся эти громкие истории. Не переключайтесь.