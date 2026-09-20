"Это будет маленькая катастрофа": Флэш предупредил о новой угрозе со стороны России

Эксперт объяснил, к чему нужно подготовиться уже сейчас

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Неудачи России с выводом на орбиту спутников "Рассвет" совершенно не означают, что страна-агрессор откажется вовсе от этой идеи. Вероятно, российские специалисты могут заниматься доработкой двигателей, после чего спутники все же выпустят на орбиту.

Об этом рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"Я вижу, что многих успокоили неудачи России с выводом спутников "Рассвет" на орбиту. Я уверен, что они доработают двигатели и спутники выйдут на нужные орбиты. Россия это космическое государство, и вполне вероятно, что некая ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки", — говорится в сообщении.

Спутник "Рассвет"

По его словам, это даст противнику возможность управлять "Шахедами" и ракетами через спутники.

"Это будет большая проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа", — отметил Флэш.

Он добавил, что в настоящее время Украине сложно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы Mesh-связь, которую враг применяет в своих дронах.

"Сейчас у нас есть проблема с РЭБ против МЭШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом так же будет с "Рассветом". Все будут удивляться – "как же так случилось", кто-то скажет, а чего Флэш молчал. Я не молчу, равно как с МЭШ было, так и с Рассветом я буквально кричу об угрозе", — объясняет Сергей Флэш.

Специалист акцентирует, что к моменту появления спутников "Рассвет" у Украины должна быть разработана система РЭБ.

"И не просто разработана. Этим РЕБ должны быть закрыты все ключевые объекты инфраструктуры. И говорю сразу, все это не будет дешево и быстро", — подытожил он.

Стои добавить, что в начале осени вторая партия спутников "Рассвет" не смогла выйти на оптимальную высоту. Тогда, как отмечали аналитики из Института изучения войны, часть спутников начала сходить с орбиты.

Что такое российская система "Рассвет"

Спутниковая низкоорбитальная система нужна россиянам, чтобы планировать и реализовывать удары по Украине, хотя, по официальной версии, она нацелена на гражданское назначение — общение с самолетами, судами в море и т.д. Систему разрабатывает компания "Бюро 1440", входящая в "ИКС Холдинг". Спутники работают на низкой околоземной орбите в Ku- и Ka-диапазонах и обеспечивают широкополосную связь со скоростью до 1 Гбит/с и задержкой до 70 миллисекунд.

Активизировались россияне после успешной блокировки использования систем Starlink на линии фронта. Это значительно усложнило России нанесение ударов по Украине, в том числе и на линии фронта — существующие технологии имеют ограниченную дальность и перехватываются или глушатся силами обороны Украины. Спутниковая связь откроет врагу почти неограниченные возможности — пример использования спутниковой связи Украиной. По данным Reuters, большинство украинских миссий middle strike — удары 30–200+ км от линии фронта совершены с использованием Starlink.

Чем "Рассвет" грозит Украине

Развертывание российской низкоорбитальной системы спутниковой связи "Рассвет" может создать для Украины дополнительные тактические и стратегические риски. Эту спутниковую сеть военные смогут использовать для управления беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами вне прямой видимости, в частности для передачи видео, корректировки маршрутов и изменения целей в полете. Также система может обеспечить российским подразделениям более быстрый обмен разведывательной информацией и координацию действий на поле боя.

По планам – доступ с земли к спутнику возможен с абонентского терминала. Среди потенциально пригодных для технологии дронов — тяжелые ударные и разведывательные БПЛА, в том числе дроны семейства "Герань"/"Шахед". Россия ежемесячно производит тысячи ударных дронов типа Герань-2, а новые модификации семейства Герань уже запущены в серийное производство. Например, мощности для выпуска реактивных "Гераней-4" и "Гераней-5" оценивают в 500 аппаратов в месяц и работают над наращиванием производства.

Схема работы "Рассвета" очень похожа на Starlink

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спутниковые карты показали скрытую угрозу для части Украины перед зимой.