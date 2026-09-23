Без дорогих поломок и сложного ремонта: это бюджетное авто чаще всего покупают для родителей

Для родителей важны простота и удобство автомобиля

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Водители старшего возраста стараются выбрать для себя недорогой и качественный автомобиль с компактными габаритами. На вторичном рынке можно найти модель, популярность которой объясняется несколькими практичными особенностями.

Volkswagen Polo остается популярным выбором среди тех, кто ищет компактный и относительно недорогой автомобиль для повседневных поездок. Детальнее о нем написали в "autohero".

Polo имеет вместительный для своего класса багажник, а компактные размеры упрощают парковку и езду по городу. Широкие окна обеспечивают хорошую обзорность, а сиденья можно настроить под водителя.

Автомобиль Volkswagen Polo Sedan. Фото: infocar

На вторичном рынке есть много таких автомобилей, поэтому найти запчасти и сервис по ремонту обычно несложно. Модель выпускали с бензиновыми и дизельными двигателями.

Среди недостатков – тесный задний ряд и небольшие наружные зеркала. В то же время, доступность, простое обслуживание и компактные габариты остаются основными причинами популярности Polo.

Сколько стоит авто

На украинском рынке, по данным "auto.ria", б/у Volkswagen Polo можно найти примерно от 3 000 долларов. За более новые автомобили, в частности модели 2015-2020 годов, продавцы могут просить 8 000-12 000 долларов и более.

На стоимость автомобиля влияют год выпуска, поколение, пробег и техническое состояние. Также цена зависит от двигателя, коробки и комплектации — например, наличия климат-контроля.

Купить Volkswagen Polo можно найти по доступной цене. Фото:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о кроссовере, который считают удобным выбором для пенсионеров благодаря легкой посадке и простому управлению.