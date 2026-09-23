Без дорогих поломок і складного ремонту: це бюджетне авто найчастіше купують для батьків

Для батьків важливі простота та зручність автомобіля

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Водії старшого віку намагаються обрати для себе недороге та якісне авто з компактними габаритами. На вторинному ринку можна знайти одну, чия популярність пояснюється кількома практичними особливостями.

Volkswagen Polo залишається популярним вибором серед тих, хто шукає компактний і відносно недорогий автомобіль для щоденних поїздок. Детальніше про нього написали в "autohero".

Polo має місткий для свого класу багажник, а компактні розміри спрощують паркування та їзду містом. Широкі вікна забезпечують хорошу оглядовість, а сидіння можна налаштувати під водія.

Авто Volkswagen Polo Sedan. Фото: infocar

На вторинному ринку є багато таких автомобілів, тому знайти запчастини та сервіс для ремонту зазвичай нескладно. Модель випускали з бензиновими та дизельними двигунами.

Серед недоліків — тісний задній ряд і невеликі зовнішні дзеркала. Водночас доступність, просте обслуговування та компактні габарити залишаються основними причинами популярності Polo.

Скільки коштує авто

На українському ринку, за даними "auto.ria", вживані Volkswagen Polo можна знайти приблизно від 3 000 доларів. За новіші автомобілі, зокрема моделі 2015–2020 років, продавці можуть просити 8 000–12 000 доларів і більше.

На вартість автомобіля впливають рік випуску, покоління, пробіг і технічний стан. Також ціна залежить від двигуна, коробки передач та комплектації — наприклад, наявності клімат-контролю.

Вживаний Volkswagen Polo можна знайти за доступною ціною. Фото:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про кросовер, який вважають зручним вибором для пенсіонерів завдяки легкій посадці та простому керуванню.