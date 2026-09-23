Андрей Довбенко: путь от неофициального "куратора" Минюста до обвиняемого по делу АРМА

Что такое "дело шашлычков" и где еще засветился бывший юрист

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Эх, не знает Украина, кому обязана своими успехами! Какие там Бровди, Буданов или пес Патрон, если есть Андрей Довбенко. Человек-оркестр, "ведущий эксперт в сфере обороны", "блогер", "меценат" и "венчурный инвестор", за чьи аналитические колонки сражаются (здесь сарказм) ведущие издания мира от Fortune до Atlantic Council (здесь, к сожалению, без шуток).

Зато отечественные правоохранители, журналисты-расследователи и бизнес прекрасно слышали о совсем других его "достижениях". В этих кругах Довбенко засветился как бывший юрист младоолигарха Курченко, "смотрящий" (как его называют медиа) за Минюстом времен Павла Петренко и соратник опального экс-главы ОП Андрея Богдана. А также как главный фигурант дела НАБУ о хищении 485 миллионов гривен арестованного имущества АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

"Телеграф" рассказывает о последних решениях ВАКС по делу АРМА, где Довбенко является обвиняемым, и напоминает, чем еще известен этот одиозный персонаж украинских коррупционных хроник.

"Дело шашлычков": у судей ВАКС лопнуло терпение?

Недавно "Телеграф" обратил внимание, что Высший антикоррупционный суд снова активно принялся за рассмотрение так называемого "дела шашлычков" . Сейчас ВАКС рассматривает обвинительный акт по данному делу. Этот судебный процесс, напомним, касается масштабного хищения арестованного имущества АРМА на сумму 485 миллионов гривен.

Свое неофициальное название дело получило из-за специфического сленга фигурантов. По материалам следствия, арестованные активы они между собой называли "шашлыком", а их продажу — "жаркой".

Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек. Среди них — экс-глава АРМА Антон Янчук, бывший гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев и экс-начальник управления менеджмента активов Агентства Виталий Резник. Организатором всей схемы следствие считает известного юриста Андрея Довбенко, который, насколько известно, сейчас живет в Лондоне.

Пока Довбенко находится за границей, адвокаты других фигурантов устроили в суде настоящее "шоу".

Так, на заседании 17 августа 2026 года защитники попытались проигнорировать суд, потому что якобы параллельно должны принимать участие в процессе в Самарском суде Днепра.

Но судьи ВАКС, ведущие подготовительное заседание уже более 14 месяцев, так сказать "раскусили" этот маневр. ВАКС оперативно постановил подключить Днепр через видеоконференцию. Это позволило провести заседание без очередного переноса.

Уже на следующий день, 18 августа 2026 года, защита засыпала суд ходатайствами о возвращении обвинительного акта прокурору САП. Адвокаты жаловались на хронологические расхождения в деле и пытались использовать другие юридические зацепки. Но коллегия ВАКС полностью отвергла идею возвращения документа прокурору. Суд дал понять, что "лимит на фокусы" исчерпан, и отказал адвокатам. Решение при этом обжалованию не подлежит.

За что судят Довбенко и Ко

Организованная группа, которую, по данным следствия, создал Андрей Довбенко, якобы разработала четкий план занижения стоимости имущества, попадавшего в руки АРМА. Далее якобы эти активы через подконтрольные электронные торги на ГП "СЕТАМ" за копейки продавали заранее определенным компаниям.

В "деле шашлычков" фигурируют четыре масштабных эпизода дерибана.

Первый — это растрата более 4,5 тысячи тонн карбамида, который принадлежал ООО "Всеукраинская Энерго Компания". Его якобы пустили с молотка в 4-5 раз дешевле рыночной стоимости.

Второй эпизод касается продаж более 2,6 тысячи тонн речного песка в Киевской области.

Третий — продажа нескольких тысяч тонн зерна (пшеницы и подсолнечника) по значительно заниженным ценам — в целом, по данным следствия, на 92 млн ниже рыночной стоимости.

Четвертым эпизодом стала продажа трех земельных участков в Одесской области, которые предназначались для строительства торгового центра "Ашан". Землю площадью в десятки гектаров продали, как считает следствие, в 18 раз дешевле реальной цены.

Для финансирования и участия в торгах, как считают следователи, Довбенко привлекал собственные юрфирмы. Деньги для уплаты гарантийного взноса на покупку карбамида якобы уходили прямо со счетов подконтрольной ему ООО "Юридическая фирма "ЭН ЭНД ДИ".

Всеми банковскими счетами компаний — участников торгов, как считают следователи, руководили с одних и тех же IP-адресов. Следствие зафиксировало, что они полностью совпадали с IP-адресами фирм Довбенко — "ЭН ЭНД ДИ", "ЭВРИС" и "Неоклеус и Довбенко".

Сам Довбенко формально не имел никакого отношения к АРМА или ГП "СЕТАМ". Однако, считают следователи, он мог контролировать торги: якобы он указывал, какое имущество выставлять, корректировал лоты и временные рамки торгов. А чиновники ГП "СЕТАМ" якобы просто отчитывались ему о каждом шаге.

Общая сумма ущерба, который, по версии НАБУ, нанесла эта группа только за период с февраля по июль 2019 года, составляет 485 467 370,24 грн.

Кроме Довбенко и упомянутых выше бывших руководителей АРМА и ГП "СЕТАМ", по делу проходят еще один специалист этого предприятия, два оценщика, учредитель и директор частной компании и четыре адвоката.

Андрей Довбенко. Эволюция карьеры. Инфографика "Телеграфа"

"Оборонный эксперт" в розыске НАБУ

Пока идет судебное разбирательство, сам Андрей Довбенко находится в Лондоне, куда он уехал еще в феврале 2022 года. В то же время на официальном сайте НАБУ его имя регулярно появляется в разделе "Повестки о вызове": детективы годами упорно вызывают известного юриста на процессуальные действия в уголовном производстве. Но визиты в Киев на ул. Монастырского явно не входят в его планы.

При этом еще с апреля 2023 года Довбенко официально находится в розыске как организатор, цитируем, "преступной группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА".

Андрей Довбенко находится в розыске с апреля 2023 года

Находясь "в эмиграции", Довбенко развернул активную пиар-кампанию на Западе. На специально созданном персональном сайте Довбенко вдруг начал именовать себя ведущим экспертом в сфере обороны и милтеха, а также главным коммуникатором между британским и украинским военными секторами. Для солидности в 2023 году была презентована платформа UK-Ukraine TechExchange.

Одновременно колонки Довбенко на тему оружейного рынка начали появляться в уважаемых западных изданиях от Fortune до Financial Times. Похоже, что иностранные редакторы просто не слишком тщательно проверяли биографию своего автора.

Больше всего вопросов у медиасообщества вызвало то, что публикация , подписанная Довбенко, каким-то образом просочилась даже на сайт авторитетного Atlantic Council. Появление материала от лица, официально объявленного в розыск, выглядит как минимум странно для организации с такой мощной международной репутацией.

Теневой "директор" Минюста и свадьба в Сен-Тропе

В медийном пространстве и журналистских расследованиях Андрей Довбенко завоевал популярность задолго до дела АРМА. Журналисты Bihus.Info долгое время прямо называли его "самой влиятельной теневой фигурой" и "неофициальным куратором" Министерства юстиции при каденции министра Павла Петренко.

В расследованиях отмечалось, что Довбенко оказал значительное влияние на кадровые назначения, исполнительную службу и регистраторов. Государственные и частные исполнители в видеосюжетах открыто жаловались на специфическую систему "откатов", якобы работавшую в системе ведомства под "кураторством" Довбенко.

При этом свое карьерное восхождение юрист начинал еще при Януковиче. В публикациях СМИ Довбенко упоминают как одного из адвокатов скандального бизнесмена времен Януковича Сергея Курченко. По данным журналистов, Довбенко сопровождал масштабные соглашения Курченко, в частности, покупку известного медиахолдинга.

После смены власти в 2019 году Довбенко, похоже, планировал сохранить свое влияние благодаря дружеским отношениям с тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Однако на эти амбициозные планы повлиял громкий медийный скандал.

В августе 2019 года, а именно в День Независимости Украины, Довбенко отгулял роскошную свадьбу в Сен-Тропе на юге Франции с юристом Анной Огренчук. Журналисты Bihus.Info зафиксировали , что Андрей Богдан променял официальные государственные мероприятия в Киеве на три дня празднований на частной французской вилле и яхте.

Кроме "базового" дела по растрате 485 миллионов АРМА, в СМИ также упоминали об интересе правоохранителей к другим эпизодам деятельности Довбенко. В частности, НАБУ и САП проверяли схему, где под видом легальных юридических услуг компаний "Неоклеус и Довбенко", "ЭН ЭНД ДИ" и "Эврис" осуществлялся вывод сотен миллионов гривен.

Перспективы дела: расследование НАБУ против лондонского тумана

Сегодня история Андрея Довбенко выглядит как наглядное руководство по украинскому политико-криминальному сюрреализму. Человек в статусе обвиняемого в растрате государственных денег, начинавший с обслуживания активов Курченко, затем, по данным медиа, якобы доросший до статуса "смотрящего" по целому министерству, ныне развивает успех в статусе "военного международного эксперта" в иностранных медиа.

Однако августовские заседания в Высшем антикоррупционном суде показывают, что зарубежный глянец не всегда способен отменить украинский Уголовный кодекс. Все процессуальные "фокусы" защиты и попытки адвокатов поиграть в "юридические прятки", похоже, наконец-то уперлись в железобетонное терпение судей ВАКС.

И хотя сам Довбенко пока, похоже, "прячется" от украинского правосудия за кулисами лондонского тумана, финал "дела шашлычков" обещает быть для ее фигурантов очень горячим. Не переключайтесь.