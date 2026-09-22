Говорили за закрытыми дверями. Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского

Переговоры глав государств продолжались 40 минут

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Во вторник, 22 сентября, состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В понедельник украинский лидер прибыл в Нью-Йорк в рамках рабочего визита.

Об этом сообщает журналистка Новости.LIVE Ульяна Бойчук с места событий. Переговоры продолжались в течение 40 минут.

Еще до встречи лидеров во время общения с прессой Зеленский сказал, что надеется, "что мы сможем закончить эту войну к зиме, и Трамп в этом поможет".

Журналист напомнил Дональду Трампу, что в прошлом году во время Генассамблеи ООН он заявлял о возможности возвращения Украиной по всей своей территории, и спросил, до сих пор ли президент США так считает.

"Я думаю, что они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за соглашение", — ответил Трамп.

Глава Белого дома заявил:

Безусловно, украинцы очень хорошие бойцы. Им действительно есть чем гордиться — очень способные люди, очень сильное руководство.

И Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась.

Есть два варианта: один очень плохой, а другой может превратить Украину в очень величественную страну.

У меня хорошие отношения с Зеленским. Мы вместе ищем решение, как закончить войну.

После беседы с президентом США украинский лидер сделал ряд заявлений:

Любой вид переговоров со стороны РФ даст сигнал, что они готовы двигаться, потому что я в этом не уверен.

Я готов встретиться с Путиным в любое время.

Не знаю, будет ли Трамп привлекать Си Цзиньпина (в переговорный процесс — ред.), но у него есть влияние на Путина.

Трамп хочет завершить войну. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне.

Трамп не требовал от Украины в одностороннем порядке прекратить удары.

Мы готовы к энергетическому перемирию, если Россия не будет атаковать нашу энергетику. США передадут украинское предложение относительно энергетического перемирия россиянам.

Нам нужны Patriot. Это одна из главных вещей, которые мы обсудили с Трампом. Трамп позитивно относится к предоставлению Украине лицензии на производство ракет Patriot. В то же время Зеленский добавил, что не получил конкретного подтверждения от США относительно ракет-перехватчиков для Patriot.

Если зимой будет война – нам будет не просто.

У Украины недостаток денег на дроны.

Украина намерена использовать европейскую программу SAFE для производственных мощностей. В программе пока не использовано около 90 миллиардов евро.

Напомним, у главы государства было запланировало порядка 20 встреч, включая сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США. Во вторник утром Зеленский встретился с президентом Франции Еммануелем Макроном. Лидеры обсудили безопасность и зимний пакет поддержки для Украины.