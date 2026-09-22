Говорили за закрытыми дверями. Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского
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Переговоры глав государств продолжались 40 минут
Во вторник, 22 сентября, состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В понедельник украинский лидер прибыл в Нью-Йорк в рамках рабочего визита.
Об этом сообщает журналистка Новости.LIVE Ульяна Бойчук с места событий. Переговоры продолжались в течение 40 минут.
Еще до встречи лидеров во время общения с прессой Зеленский сказал, что надеется, "что мы сможем закончить эту войну к зиме, и Трамп в этом поможет".
Журналист напомнил Дональду Трампу, что в прошлом году во время Генассамблеи ООН он заявлял о возможности возвращения Украиной по всей своей территории, и спросил, до сих пор ли президент США так считает.
"Я думаю, что они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за соглашение", — ответил Трамп.
Глава Белого дома заявил:
- Безусловно, украинцы очень хорошие бойцы. Им действительно есть чем гордиться — очень способные люди, очень сильное руководство.
- И Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась.
- Есть два варианта: один очень плохой, а другой может превратить Украину в очень величественную страну.
- У меня хорошие отношения с Зеленским. Мы вместе ищем решение, как закончить войну.
После беседы с президентом США украинский лидер сделал ряд заявлений:
- Любой вид переговоров со стороны РФ даст сигнал, что они готовы двигаться, потому что я в этом не уверен.
- Я готов встретиться с Путиным в любое время.
- Не знаю, будет ли Трамп привлекать Си Цзиньпина (в переговорный процесс — ред.), но у него есть влияние на Путина.
- Трамп хочет завершить войну. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне.
- Трамп не требовал от Украины в одностороннем порядке прекратить удары.
- Мы готовы к энергетическому перемирию, если Россия не будет атаковать нашу энергетику. США передадут украинское предложение относительно энергетического перемирия россиянам.
- Нам нужны Patriot. Это одна из главных вещей, которые мы обсудили с Трампом. Трамп позитивно относится к предоставлению Украине лицензии на производство ракет Patriot. В то же время Зеленский добавил, что не получил конкретного подтверждения от США относительно ракет-перехватчиков для Patriot.
- Если зимой будет война – нам будет не просто.
- У Украины недостаток денег на дроны.
- Украина намерена использовать европейскую программу SAFE для производственных мощностей. В программе пока не использовано около 90 миллиардов евро.
Напомним, у главы государства было запланировало порядка 20 встреч, включая сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США. Во вторник утром Зеленский встретился с президентом Франции Еммануелем Макроном. Лидеры обсудили безопасность и зимний пакет поддержки для Украины.