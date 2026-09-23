Россия снова атакует АЗС в Киеве: почему Путин нацелился на "Укрнафту" и будет ли топливный кризис

Существует ли риск нехватки горючего из-за вражеских ударов по заправкам

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Утром в среду, 23 сентября, Россия ударила по две АЗС в Киеве, пострадали три человека. Такими ударами глава РФ Владимир Путин пытается устроить дефицит горючего в Украине.

В сети уточнили, что атакована АЗС "Укрнафта" в Голосеевском районе и "UPG" в Дарницком районе. Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура сообщил, что этот удар по АЗС "Укрнафты" в Киеве уже шестой за последние недели.

Люди не пострадали – персонал находился в укрытии, добавил он. На месте уже работают спасатели и полиция. После завершения работы компания оценит масштабы повреждений и определит дальнейшие действия.

Спасатели уже работают на месте попадания. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Возникло возгорание. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Заправка получила серьезные повреждения. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Задымление на месте попадания. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Враг атаковал АЗС утром. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

"UKRNAFTA продолжит работать. Поврежденные объекты будем восстанавливать, чтобы обеспечить людей горючим", — подчеркнул Кукура.

Почему Россия бьет по АЗС "Укрнафта"

Заместитель председателя NAUDI (Национальная Ассоциация Оборонной Промышленности Украины) Сергей Высоцкий убежден, что удары РФ по заправкам "Укрнафты" являются личной местью главы России Владимира Путина. По его словам, глава Кремля действует "по понятиям" и мстит за своего кума Виктора Медведчука, заправки которого под брендом Glusco были конфискованы, а позже их часть стала базой для государственной сети "Укрнафта".

"Полагаю, что во всей этой нефтяной истории была и судьба самого Путина. И это "понятийный" бандитский ответ на присвоение того, что Путин и его банда считала своим", — написал Высоцкий.

Россия выбивает АЗС — ждать ли топливного кризиса

Аналитик топливного рынка Украины Сергей Сапегин в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что создание в Украине топливного кризиса – это несбыточная мечта врага. В то же время, ударами по заправкам россияне пытаются устроить локальные сбои в логистических цепочках и панику среди населения.

Сапегин убежден, что полностью сломать украинский топливный рынок такими ударами Россия не сможет. Сейчас он более конкурентен и значительно более гибок, чем был в 2022 году.

"Но нанести болезненные локальные кризисы — может. Наибольший риск не в общем дефиците горючего, а во временной потере доступа к нему там, где оно критически нужно: в прифронтовых районах, для медиков, коммунальщиков, эвакуации и генераторов и т.д", — пояснил специалист.

Напомним, военный эксперт Олег Стариков объяснил "Телеграфу", что регулярные российские обстрелы украинских автозаправочных станций выявили проблемы защиты точечных объектов критической инфраструктуры. Исправить ситуацию возможно, но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.