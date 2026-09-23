Терехова может сменить женщина: главные кандидаты на должность мэра Харькова

Прогноз является предварительным, исходя из оценки ситуации по состоянию на данный момент

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что до завершения войны он не планирует покидать пост городского головы областного центра. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, готов ли он на возможный переход в центральную власть.

"До конца войны – я точно в Харькове. Это зафиксируйте", – отметил Терехов в интервью "РБК-Украина", добавив что проведение выборов в реалиях войны невозможно.

Ответ мэра однозначен, однако в нем есть акцент — "до конца войны". Следовательно, нельзя исключать, что после остановки боевых действий Игорь Терехов может занять какую-либо должность в Киеве.

"Телеграф" задал искусственному интеллекту Gemini вопрос, кто гипотетически мог бы заменить Терехова в должности мэра Харькова в случае выборов после войны. Следует отметить, что мы не утверждаем, что он покинет должность и не агитируем ни за одного из приведенных ИИ кандидатов. Изложенное ниже является лишь мнением ИИ на текущий момент (23.09.2026), расклад может и будет меняться в зависимости от многих факторов.

Кто может стать преемником Терехова после завершения войны

1. Константин Немичев — командир спецподразделения ГУР МО "KRAKEN", экс-глава харьковского "Национального корпуса". Он является одной из ключевых фигур обороны Харькова в 2022 году и баллотировался в мэры в 2021 году. Однако за годы войны KRAKEN стал для Харькова легендой. По оценке ИИ, в случае выборов Немичев стал бы привлекательным кандидатом для ветеранов и избирателей, для которых приоритетом является безопасность и перезагрузка властей.

Константин Немичев. Фото: Харьковский облсовет

2. Олег Синегубов – действующий председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА). В его руках находятся ключевые административные рычаги региона, связанные с Офисом Президента и международными фондами. Если центральная власть решит делать ставку на своего кандидата в Харькове, чтобы "сбить" влияние местной элиты, Синегубов с его узнаваемостью станет логичным кандидатом №1, убеждена нейросеть.

Олег Синегуб. Фото: t.me/synegubov

3. Александр Новак — первый заместитель городского головы Харькова, который находится в системе городских властей со времен Геннадия Кернеса. Новак — человек, знающий каждый документ и коммуникацию внутри горсовета, поэтому он может стать логичным выбором чиновничьего аппарата и электората "старой школы". Gemini оценивает его как кандидата сохранения курса: без яркой харизмы, но с понятной гарантией, что "все продолжит работать".

Александр Новак. Фото: Харьковский горсовет

4. Всеволод Кожемяко — харьковский бизнесмен, основатель агрохолдинга Viterra (Group DF/Agrotrade), командир добровольческого подразделения "Хартия" (которое переросло в бригаду Нацгвардии). Его кандидатура была бы подкреплена мощным финансовым ресурсом и широкой волонтерской и военной историей. В то же время, Кожемяко пользуется уважением в интеллектуальных и деловых кругах Харькова и доверием со стороны западных партнеров. По заключению ИИ, он является идеальным кандидатом "новой волны", объединяющим идею системного менеджмента и патриотизма.

Всеволод Кожемяко. Фото: forbes.ua

5. Мария Мезенцева — народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", избранная харьковским мажоритарным округом №168, глава украинской делегации в ПАСЕ. Ранее Мезенцева была депутатом Харьковского горсовета, имеет международную узнаваемость, наработанную за годы войны. Для послевоенного восстановления Харькова потребуются сотни миллионов долларов и, согласно анализу нейросети, именно Мезенцева могла бы позиционироваться как кандидат, способный привлечь европейские деньги для реконструкции областного центра.

Мария Мезенцева. Фото: Википедия

Как рассказывал "Телеграф", худощавость мэра Харькова обеспокоила украинцев. Как Терехов объясняет такие изменения.

Важно! Данный прогноз — мнение ИИ, которое не является официальным социологическим исследованием, предвыборным рейтингом или экспертной оценкой. Реальная электоральная динамика в Харькове после окончания войны будет зависеть от многих факторов, которые сейчас невозможно предсказать. Среди них — дата проведения выборов, окончательный состав участников, формат их кампаний, социально-демографические изменения в регионе и общественно-политическая ситуация в стране.