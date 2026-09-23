Эти номера могут использовать мошенники: какие цифры их выдают

Какие номера вызывают подозрение

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Телефонные мошенники могут использовать разные способы, чтобы ввести человека в заблуждение и выманить его персональные или банковские данные. Один из моментов, на который советуют обращать внимание, — номер, с которого поступает звонок.

Об этом рассказал сотрудник отдела противодействия киберпреступлениям. "Телеграф" расскажет, какие коды могут использовать злоумышленники и какие данные ни в коем случае нельзя сообщать по телефону.

Какие номера используют мошенники

По словам сотрудника полиции, мошенники часто используют номера, которые начинаются с кодов 094, 044, 073 и 056. Правоохранитель объяснил, что в данном случае речь может идти о номерах, которые используются в IP-телефонии — телефонной связи через интернет. Такие технологии позволяют совершать большое количество звонков, поэтому их могут использовать и в мошеннических схемах.

В то же время сам код номера не является доказательством того, что звонит именно мошенник. Злоумышленники могут использовать различные технологии и схемы, поэтому во время неожиданного звонка важно обращать внимание не только на номер, но и на содержание разговора.

Как действуют телефонные мошенники

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, мобильного оператора, полиции или других учреждений. Под разными предлогами они пытаются убедить человека сообщить конфиденциальные данные или выполнить определенные действия с банковским счетом.

Особенно опасны разговоры, во время которых собеседник торопит человека, сообщает о якобы проблемах со счетом или требует немедленно назвать код из SMS.

Какие данные нельзя сообщать

Чтобы защитить свои деньги и персональные данные, по телефону нельзя передавать посторонним:

полный номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код;

одноразовые пароли и коды из SMS от банков, мобильных операторов и других сервисов;

логины и пароли от банковских приложений, электронной почты, соцсетей и мессенджеров;

PIN-код банковской карты;

секретное или кодовое слово, которое использовалось при оформлении банковского счета;

паспортные данные и ИНН, если их пытаются получить подозрительным способом.

Отдельно стоит помнить о цифровых документах и их копиях. Если неизвестный собеседник просит отправить такие данные или получить к ним доступ, не стоит выполнять его инструкции.

Что делать во время подозрительного звонка

Если собеседник представляется сотрудником банка или государственного учреждения и просит предоставить конфиденциальные данные, разговор лучше прекратить.

После этого информацию можно самостоятельно проверить, позвонив в соответствующее учреждение по официальному номеру. Не стоит использовать номер телефона, который продиктовал сам собеседник.

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