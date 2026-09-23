Ці номери можуть використовувати шахраї: які цифри їх видають

Які номери викликають підозру

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Телефонні шахраї можуть використовувати різні способи, щоб ввести людину в оману та виманити її персональні або банківські дані. Один із моментів, на який радять звертати увагу, — номер, із якого надходить дзвінок.

Про це розповів працівник відділу протидії кіберзлочинам. "Телеграф" розповість, які коди можуть використовувати зловмисники та які дані в жодному разі не можна повідомляти телефоном.

Які номери використовують шахраї

За словами працівника поліції, шахраї часто використовують номери, які починаються з кодів 094, 044, 073 та 056. Правоохоронець пояснив, що у цьому випадку може йтися про номери, які використовуються в IP-телефонії — телефонному зв’язку через інтернет. Такі технології дозволяють здійснювати велику кількість дзвінків, тому їх можуть використовувати і в шахрайських схемах.

Водночас сам код номера не є доказом того, що телефонує саме шахрай. Зловмисники можуть використовувати різні технології та схеми, тому під час несподіваного дзвінка важливо звертати увагу не лише на номер, а й на зміст розмови.

Як діють телефонні шахраї

Зловмисники можуть представлятися працівниками банку, мобільного оператора, поліції або інших установ. Під різними приводами вони намагаються переконати людину повідомити конфіденційні дані або виконати певні дії з банківським рахунком.

Особливо небезпечними є розмови, під час яких співрозмовник квапить людину, повідомляє про нібито проблеми з рахунком або вимагає негайно назвати код із SMS.

Які дані не можна повідомляти

Щоб захистити свої гроші та персональні дані, телефоном не можна передавати стороннім особам:

повний номер банківської картки, термін її дії та CVV/CVC-код;

одноразові паролі та коди з SMS від банків, мобільних операторів та інших сервісів;

логіни та паролі від банківських застосунків, електронної пошти, соцмереж та месенджерів;

PIN-код банківської картки;

секретне або кодове слово, яке використовувалося під час оформлення банківського рахунку;

паспортні дані та ІПН, якщо їх намагаються отримати підозрілим способом.

Окремо варто пам'ятати про цифрові документи та їхні копії. Якщо невідомий співрозмовник просить надіслати такі дані або отримати доступ до них, не варто виконувати його інструкції.

Що робити під час підозрілого дзвінка

Якщо співрозмовник представляється працівником банку чи державної установи та просить надати конфіденційні дані, розмову краще припинити.

Після цього інформацію можна самостійно перевірити, зателефонувавши до відповідної установи за офіційним номером. Не варто використовувати номер телефону, який продиктував сам співрозмовник.

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