Наклейте это на банковскую карту: хитрый трюк защитит ваши деньги от мошенников

Это может сбить с толку воров и дать владельцу карты время заблокировать счет

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Несмотря на современные технологии, кражи банковских карточек и мошенничество с ними остаются распространенной проблемой. Эксперты по кибербезопасности советуют использовать простой, но нестандартный лайфхак, который может помешать злоумышленникам быстро получить доступ к вашим средствам.

Об этом сообщает издание TN со ссылкой на рекомендации немецких специалистов по безопасности.

Речь идет о небольшой наклейке, которую предлагают разместить прямо на банковской карте. На ней следует написать слово PIN и рядом указать вымышленную комбинацию из четырех цифр. Идея заключается в том, что человек, который украдет карту, может решить, что это настоящий PIN-код, и попытается воспользоваться им.

Если вор трижды введет неправильный код в банкомате, карта автоматически заблокируется. После этого воспользоваться ею уже не получится, пока владелец не обратится в банк.

Рекомендации от немецких специалистов по безопасности

Таким образом мошенник потеряет возможность снять наличные деньги или выполнить другие операции, а у владельца будет время сообщить в банк о краже.

Впрочем, этот способ не является универсальной защитой. Он помогает только в ситуации, когда злоумышленник пытается использовать карту вместе с PIN-кодом. Если же данные карты были скомпрометированы другим способом или речь идет об онлайн-мошенничестве, такая уловка не сработает.

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