Краска не держится на волосах: три привычки, из-за которых проступает седина

Узнайте, как правильно закрашивать седину

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Для многих, кто самостоятельно закрашивает седину, знакома ситуация, когда уже после пары походов в душ цвет волос становится тусклым, а на висках снова проступают седые волосы. Проблема далеко не всегда в качестве краски. Чаще это происходит из-за нарушения технологии окрашивания.

Седые пряди имеют более плотную структуру по сравнению с пигментированными волосами. Из-за этого они хуже поддаются химическому воздействию и буквально отталкивают искусственный пигмент, объясняется в материале на портале Azet.

Как правильно закрасить седину

Во-первых, наносите смесь только на чистые волосы. Миф о том, что голову нельзя мыть перед процедурой, работает только с натуральным кожным салом. Если на прядях есть сухой шампунь, лак или силиконовый бальзам, краска просто не проникнет внутрь волоса. Вымойте голову мягким шампунем за день до процедуры и не наносите маску.

Во-вторых, не экспериментируйте с составом. Добавление любимых масел или бальзама прямо в миску с красителем нарушает химическую реакцию. Вместо щадящего ухода получится непредсказуемый оттенок или полное отсутствие стойкости. Разводите средство строго по инструкции производителя.

Фото сгенерировано ИИ

В-третьих, учитывайте количество седины. Если серебристых волос много, легкие безаммиачные тонировки не справятся. В таком случае нужно использовать стойкую краску. А чтобы кончики не получались слишком темными и тусклыми из-за высокой пористости, парикмахеры советуют наносить на длину более слабый состав или эмульгировать краску с корней только в последние минуты выдержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как скрыть седину без полного окрашивания волос.