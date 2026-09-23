"Добрий вечір" или "Доброго вечора": как правильно здороваться на украинском

Языковед объяснила нюанс

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В Украинском языке многие допускают ошибку при приветствии. Некоторые говорят "Добрий вечір", а некоторые — "Доброго вечора". Однако правильный вариант только один.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис в своих социальных сетях объяснила, как грамотно говорить стандартные фразы при приветствии, чтобы не допускать ошибок.

По ее словам, единственная верная форма — "Добрий вечір!". Если же говорить о варианте "Доброго вечора", то эту фразу более уместно использовать в пожеланиях. К примеру: "Бажаю доброго вечора".

Таким образом, если вы просто здороваетесь с человеком, прафильном формулировкой будет "Добрий вечір". А если хотите пожелать хорошего вечера, тогда следует сказать "Доброго вечора". Последнюю фразу можно сказать на прощание.

Добавим, что в украинском языке при обращении к конкретному человеку используется звательный падеж. Поэтому правильно говорить:

"Добрий вечір, Олено!"

"Добрий вечір, Андрію!"

"Добрий вечір, пані Ірино!"

"Добрий вечір, друже!"

Какие еще приветствия можно использовать:

"Вітаю!"

"Мої вітання!"

"Радий вас бачити!"

"Радий вітати вас!"

"Здрастуйте!"

"Добрий вечір" или "Доброго вечора" - как правильно. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в чем разница между "любити" и "кохати" в украинском? Это смешное правило вы запомните навсегда.