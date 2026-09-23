Заткнул за пояс дорогие наборы: в "Авроре" нашли сладкую новинку менее чем за 100 грн
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Это не просто сладости
Сетевые мультимаркеты "Аврора" продолжают радовать покупателей бюджетными и интересными новинками. На этот раз внимание сладкоежек привлек новый тематический набор посвященный Хэллоуину.
Соответствующий пост завирусился в threads. "Таинственная коробка" от бренда "Добрик" — это не просто сладости, а настоящий интерактивный комплект для детей и взрослых, который позволяет почувствовать себя кондитером и самостоятельно украсить ароматное печенье.
"У "Добрика" наконец-то появились пряничные наборы с декором вне рождественского сезона!" — написала Слава Фролова.
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Что внутри и сколько стоит?
- Набор весом 240 граммов содержит всё необходимое для создания собственных сладких шедевров:
- Ароматные пряники: классическая выпечка с добавлением пряностей, отлично сохраняющая форму.
- Декор и глазурь: специальные элементы для украшения, которые превращают обычный перекус в увлекательную игру.
- Главное преимущество находки — её доступность. Приобрести набор пряников с декором "Добрик Мастерская Таинственная коробка" в магазинах "Аврора" можно всего за 88 грн.
В сети с восторгом встретили новинку. Пользователи делятся своим вариантом кулинарного творчества.
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Ранее кондитерский дом Roshen обновил ассортимент конфет по случаю приближающегося Хэллоуина. Известно, что популярная карамель получила новую праздничную упаковку, а желейные глазированные мишки – еще и новый вкус.