Заткнул за пояс дорогие наборы: в "Авроре" нашли сладкую новинку менее чем за 100 грн

Это не просто сладости

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Сетевые мультимаркеты "Аврора" продолжают радовать покупателей бюджетными и интересными новинками. На этот раз внимание сладкоежек привлек новый тематический набор посвященный Хэллоуину.

Соответствующий пост завирусился в threads. "Таинственная коробка" от бренда "Добрик" — это не просто сладости, а настоящий интерактивный комплект для детей и взрослых, который позволяет почувствовать себя кондитером и самостоятельно украсить ароматное печенье.

"У "Добрика" наконец-то появились пряничные наборы с декором вне рождественского сезона!" — написала Слава Фролова.

Что внутри и сколько стоит?

Набор весом 240 граммов содержит всё необходимое для создания собственных сладких шедевров:

Ароматные пряники: классическая выпечка с добавлением пряностей, отлично сохраняющая форму.

Декор и глазурь: специальные элементы для украшения, которые превращают обычный перекус в увлекательную игру.

Главное преимущество находки — её доступность. Приобрести набор пряников с декором "Добрик Мастерская Таинственная коробка" в магазинах "Аврора" можно всего за 88 грн.

В сети с восторгом встретили новинку. Пользователи делятся своим вариантом кулинарного творчества.

"Извините, но это я после последнего месяца жизни в Киеве"

"Дочка такие сделала"

"Ой класс"

"Это только для творчества. Есть это нельзя. Состав страшный"

"С учетом количества проблем, которые создает постоянная атака России, четыре пряника — это ничего страшного"

"Боже, как жаль, что у нас в Запорожье нигде нет. Малышка моя обожает такое"

"О, как красиво у вас получилось!"

Ранее кондитерский дом Roshen обновил ассортимент конфет по случаю приближающегося Хэллоуина. Известно, что популярная карамель получила новую праздничную упаковку, а желейные глазированные мишки – еще и новый вкус.