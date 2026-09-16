Бабушкин способ прочистить засор без сантехника: нужны всего два ингредиента

Узнайте, как быстро ликвидировать засор в трубе и убрать неприятный запах

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Засор в раковине или ванне — та проблема, с которой можно справиться без использования бытовой химии и вызова сантехника. Один из самых доступных способов используется уже не одно десятилетие. Он основан на реакции пищевой соды и столового уксуса.

Эффективность комбинации пищевой соды и уксуса объясняется простой химической реакцией. Пищевая сода имеет щелочную среду, а уксус — кислую. При их соединении внутри трубы начинается бурная реакция с выделением углекислого газа и обильной пены. Пена способствует разрыхлению и отслоению мыльного налета и органических загрязнений со стенок сифона. Дополнительно сода нейтрализует неприятные запахи в канализации.

Для растворения застывшего жира более эффективна смесь соли и жидкого моющего средства, где моющее средство расщепляет жир, а соль действует как мягкий абразив.

Как прочистить слив в раковине

В сливное отверстие залейте один стакан горячей (но не кипящей) воды, чтобы слегка разогреть трубы и подготовить их. Важно не заливать кипяток, чтобы не повредить пластиковый сифон или керамику. Затем засыпьте в слив полстакана пищевой соды. Вслед за содой вылейте стакан 9% уксуса и сразу закройте слив. Смесь начнет шипеть и пениться. Спустя 5–15 минут необходимо обильно промойте слив горячей водой.

Фото сгенерировано ИИ

Если засор появился из-за жира, слив сначала необходимо промыть горячей водой, после чего засыпать полный стакан поваренной соли и добавить полстакана жидкого моющего средства. Спустя час смыть смесь большим количеством горячей воды.

Как отмечается в материале ресурса Cooky, категорически запрещено смешивать уксус с покупной химией. В сочетании с хлорсодержащими средствами (например, белизной) выделяется ядовитый газ хлор, а в комбинации с покупными щелочами происходит бурная реакция с выделением тепла и разбрызгиванием едкого состава.

Также стоит учесть, что если в сливе застрял плотный комок волос или твердый предмет, домашняя химия не поможет. В таком случае придется использовать вантуз, сантехнический трос или воспользоваться услугами сантехника.