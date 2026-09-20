Вас точно повысят: как попросить пересмотреть заработную плату на украинском языке

Как на украинском говорить о большей оплате труда

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Как правильно попросить о повышении зарплаты на украинском языке? В такой ситуации важно не только вежливо обратиться к руководителю, но и правильно подобрать слова и языковые конструкции.

В повседневной речи часто используются заимствованные выражения, хотя в украинском языке есть свои естественные эквиваленты. "Телеграф" рассказывает, как правильно сформулировать такую просьбу на украинском языке.

К примеру, вместо "підняти зарплату" лучше сказать "підвищити зарплату" или "підвищити заробітну плату". А саму просьбу можно сформулировать как "попросити про підвищення зарплати","попросити підвищити зарплату" или "порушити питання про підвищення зарплати".

Как правильно обратиться к руководителю

Если вы хотите обсудить оплату труда, уместно сказать: "Чи можемо ми обговорити можливість підвищення моєї зарплати?" или "Я хотів(ла) б поговорити про перегляд моєї зарплати". Такие фразы звучат природно и соответствуют нормам украинского языка.

Также можно сказать: "Я хотів(ла) б порушити питання про підвищення заробітної плати" или "Чи можемо ми обговорити мою оплату праці?". В то же время, выражение "підняти зарплату" не является лучшим вариантом для нейтральной речи — в этом смысле правильнее употреблять глагол "підвищити".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински попросить отпустить с работы раньше.