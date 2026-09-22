Дело не в зарплате: почему люди увольняются из "АТБ" и у кого самая сложная работа

Что на самом деле творится за кулисами торговых залов

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Текучесть кадров в сети популярных супермаркетов "АТБ" связана совершенно не с зарплатой. Среди распространенных причин увольнений сотрудников стоит совсем другой фактор.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник одной из торговых точек. По его словам, задержек с выплатами заработной платы в супермаркетах нет. Кроме того, работников не штрафуют, а лишь могут лишить части премии за определенные действия.

"Увольняются чаще всего из-за тяжелых покупателей и морального выгорания", — сказал собеседник.

Работа в супермаркете требует постоянного контакта с людьми, реакции на их претензии и решения спорных ситуаций здесь и сейчас. Соответственно, такая нагрузка может приводить к эмоциональной усталости.

При этом, работник "АТБ" говорит, что сложно абсолютно всему персоналу супермаркета, поскольку это сфера обслуживания. Но морально тяжелее всего охраннику.

Он объясняет это тем, что их круг общения на работе и ответственности шире, нежели у других сотрудников. Ему необходимо взаимодействовать как с персоналом, так и с покупателями.

К тому же, бывают ситуации с нарушителями и попытками краж.

Что чаще всего воруют в "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Поэтому охраннику приходится постоянно контролировать порядок. Такая многозадачность делает эту работу морально особенно тяжелой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что работник "АТБ" честно рассказал про отношения в коллективе.