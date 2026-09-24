Укр

Зарплата 70 тысяч с бронью от мобилизации: украинцев зовут на прибыльную работу

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Работа в Украине Новость обновлена 24 сентября 2026, 12:22
Работа в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кандидат должен быть ответственным и организованным

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В Украине открылась горячая вакансия с хорошей зарплатой. Важным преимуществом для многих также может стать возможность бронирования от мобилизации.

Соответствующее объявление появилось на сайте "Work.ua". Работу предлагает крупная сеть продуктовых супермаркетов "Най-Най", которая работает на западе Украины. Прямо сейчас компании требуется заведующий центрального склада.

В его обязанности входит:

  • Управление приемом, размещением и отгрузка товаров;
  • Контроль правильности оформления документов;
  • Анализ складских запасов и планирование потребности;
  • Обеспечение соблюдения правил безопасности на складе;
  • Поддержка порядка и чистоты на складе.

Требования к кандидатам:

  • Человек с опытом работы на позиции заведующего от 1 года (желательно в розничной торговле);
  • Организованного, ответственного руководителя

Что предлагают

  • Бронирование.
  • Полностью официальную высокую заработную плату — 50-70 тысяч гривен.
  • Отпуск 24 дня/год.
  • График работы: пн-пт с 8:00—17:00.

Напомним, ранее мы писали о том, почему люди увольняются из "АТБ" и у кого самая сложная работа.

Теги:
#Зарплата #Работа #Вакансия