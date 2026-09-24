Зарплата 70 тысяч с бронью от мобилизации: украинцев зовут на прибыльную работу
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Кандидат должен быть ответственным и организованным
В Украине открылась горячая вакансия с хорошей зарплатой. Важным преимуществом для многих также может стать возможность бронирования от мобилизации.
Соответствующее объявление появилось на сайте "Work.ua". Работу предлагает крупная сеть продуктовых супермаркетов "Най-Най", которая работает на западе Украины. Прямо сейчас компании требуется заведующий центрального склада.
В его обязанности входит:
- Управление приемом, размещением и отгрузка товаров;
- Контроль правильности оформления документов;
- Анализ складских запасов и планирование потребности;
- Обеспечение соблюдения правил безопасности на складе;
- Поддержка порядка и чистоты на складе.
Требования к кандидатам:
- Человек с опытом работы на позиции заведующего от 1 года (желательно в розничной торговле);
- Организованного, ответственного руководителя
Что предлагают
- Бронирование.
- Полностью официальную высокую заработную плату — 50-70 тысяч гривен.
- Отпуск 24 дня/год.
- График работы: пн-пт с 8:00—17:00.
Напомним, ранее мы писали о том, почему люди увольняются из "АТБ" и у кого самая сложная работа.