Обучение и хорошая работа гарантированы: правительство запускает новую программу для украинцев

Кто сможет принять участие и как будет проходить обучение

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В Украине планируют переучивать людей с инвалидностью на современные профессии. В частности, правительство запускает программу переквалификации на специалистов по кибербезопасности.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин: "Зимняя поддержка" под вопросом, вместо денег могут давать работу: блиц-интервью с министром соцполитики

По словам Улютіна, выбор этого направления связан с потребностью рынка в таких специалистах. Кроме того, рабочие места в этой сфере легче адаптировать для людей с инвалидностью.

Программа рассчитана на 2000 участников и предусматривает дальнейшее трудоустройство.

"Непосредственно сама программа предусматривает, кроме обучения, и обязательную сертификацию и трудоустройство", – подчеркнул Улютин.

Денис Улютин

Что еще известно о программе

В рамках экспериментального проекта государство профинансирует обучение для людей с инвалидностью I и II группы. Среди участников также могут быть ветераны и ветеранки, которые после ранений возвращаются к гражданской жизни и нуждаются в новых возможностях для профессиональной реализации.

Проект разработало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, а соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Его реализация началась 1 августа 2026 года и продлится два года.

Кроме профессиональной подготовки, участникам предусмотрели психологическое сопровождение на протяжении всего периода обучения.

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