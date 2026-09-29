Должен "дышать" и не только: как сохранить лук до следующего урожая
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Хранить можно даже в условиях квартиры
Лук можно хранить несколько месяцев, даже до следующей весны. Есть несколько простых правил, которые обеспечат продолжительную сохранность овоща даже в квартире.
"Телеграф" рассказывает, как хранить лук. Прежде всего нужно подготовить или правильно выбрать его – луковички должны быть очень хорошо высушены. Признак, что его можно закладывать на хранение — полностью сухая, шуршащая шелуха и высохший "хвостик". Необходимо удалить все луковицы с признаками порчи или повреждений.
Оптимальная температура для хранения лука – от +1°C до +5°C (в погребе или подвале) или стабильная комнатная температура от +18°C до +22°C (в квартире). Главный секрет – не допускать перепадов температур, из-за которых лук сыреет.
Выбирайте сухое и темное место. На свете лук может начать гнить или прорастать.
Лук нуждается в доступе воздуха, поэтому его нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах. Что использовать вместо них:
- сетки для овощей
- плетеные корзины
- деревянные или пластиковые ящики с отверстиями
- картонные коробки (сделайте дополнительные дырочки для вентиляции)
- капроновые чулки
Периодически осматривайте запасы лука. При необходимости удаляйте тот, что начал портиться.
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