Россия ударила по Киеву ракетами и дронами. Есть попадания, пылает учебное заведение

Россияне круглосуточно терроризируют столицу

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Ночью и с утра во вторник, 29 сентября, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Есть разрушения.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, последствия обстрелов зафиксированы в трех районах столицы. В Печерском районе произошло возгорание в трехэтажном нежилом здании.

В Соломенском районе произошло попадание и пожар в одном из корпусов учебного заведения. Также зафиксировано попадание в административное здание объекта инфраструктуры. Кроме того, во дворе дома упали обломки ракеты без пожара. Также обломки упали на территории частного жилого дома.

В КМВА добавили, что в Голосеевском районе в результате падения обломков на 5-этажный жилой дом произошло возгорание на крыше.

Изменения в движении транспорта

По информации Kyiv City Express, движение поездов по обоим направлениям временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для столицы (информация по состоянию на 6:45). Также задерживается движение троллейбусов №№ 29, 30, 31, 34, 37, 44, 47 по проспекту Степана Бандеры. Причина – повреждение контактной сети. Задерживается движение троллейбусов №№ 3, 12, 14 и автобусов № 69 из-за перекрытия движения на ул. Жилянская.

Предыдущий удар по Киеву

Россия продолжает терроризировать столицу каждую ночь и каждый день. Днем 28 сентября россияне нанесли удар по медицинскому центру "Добробут" на Олимпийской в Киеве. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия циничного российского удара.

Также в понедельник в центре Киева после попадания российского беспилотника вспыхнул пожар в здании Национальной академии наук Украины. Оказавшиеся внутри люди пытались выбраться через окна.