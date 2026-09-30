Почти 778 тысяч пенсий за час: сколько на самом деле теряет Украина из-за воздушных тревог

Во время воздушных тревог предприятия приостанавливают работу

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Министр экономики Александр Кравченко рассказал, что ракетные тревоги обходятся Украине примерно в 45 миллионов долларов (около 2,02 миллиарда грн) за каждый час. Все из-за того, что бизнес останавливает работу.

Об этом он рассказал The Guardian. Министр подчеркнул, что Россия бьет по инфраструктуре, лежащей в основе экономики Украины – промышленности, логистике, центрам обработки данных.

Таким образом, час тревог в Украине эквивалентен почти 778,5 тысячи минимальных пенсий (по 2 595 грн), если же взять сутки, сумма вырастает до 48,49 млрд грн. Это уже более половины суммы, необходимой Украине для обеспечения пенсиями 9,97 миллиона украинских пенсионеров в месяц (в среднем в 2026 году это 72,52 млрд грн ежемесячно).

Из-за сложной ситуации в экономике Украина уже перешла на особый режим. "В первую очередь финансируем: оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы. Расходы, не являющиеся первоочередными, откладываем", – сказал премьер-министр Сергей Корецкий.

Именно с целью снизить потери экономики в Украине недавно изменили систему оповещения – выделили "желтый" и "красный" уровни тревоги, разрешив предприятиям и учреждениям работать во время "желтого" уровня. В то же время в издании подчеркивают – именно во время "желтого" уровня Россия атаковала НАН Украины, убив двух человек.

"Телеграф" уже писал о том, как российские удары превращаются в целенаправленную кампанию против украинской промышленности и логистики. Атаки на склады и цепочки поставок бьют непосредственно по отечественным производителям. Если порты не будут работать на экспорт, переходные остатки агропродукции рискуют составить 30 млн тонн. Это грозит обвалом годового экспорта до 8 млрд долларов вместо ожидаемых Минэкономики 22–23 млрд. На этом фоне аграриям компенсируют расходы на рукава для хранения зерна на 80%.

Регулярные обстрелы наносят значительный ущерб и международному бизнесу, чьи мощности оказываются под ударами дронов и ракет. Так, 29 августа повреждения получил комплекс PepsiCo, а предприятие Philip Morris пострадало от российского ракетного удара еще в начале года.