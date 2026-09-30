Россия начала массированно бить по энергетике: ждать ли теперь графиков

Ситуация в энергосистеме может изменяться

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В среду, 30 сентября, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Под прицелом врага оказались энергетические объекты в Киеве и ряде других областей

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, россияне били по объектам энергетической инфраструктуры и раньше, но не так массированно.

"Начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошедшего отопительного сезона", — отметил премьер.

Сергей Корецкий/Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Корецкий также поручил органам местных властей проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению.

Заметим, что в контексте заявления Корецкого в сети начали появляться сообщения о якобы подготовке графиков отключения.

Но официальной информации об этом нет. В "Укрэнерго" сообщили, что ликвидируют последствия ударов РФ в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и г. Киев. Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это разрешают условия безопасности.

В общем и целом по стране потребление электроэнергии снизилось по сравнению с прошлым днем за счет ясной погоды в большинстве регионов страны (увеличилась генерация солнечной энергии). Применение мер ограничения потребления электроэнергии пока не планируется. Тем не менее в "Укрэнерго" отметили, что ситуация может измениться в любой момент.

Встреча Зеленского и Путина возможна?

Напомним, в ночь на 30 сентября, Россия атаковала Киев реактивными дронами и баллистикой, в результате вражеских обстрелов есть последствия в Святошинском, Голосеевском, Оболонском и Подольском районах, есть погибшие.