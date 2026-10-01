Маскировка никотина и сокрытие платежей: как работает теневая схема продажи заправок для вейпов

Реалии розничного вейп-рынка в Киеве

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Проведенный в сентябре 2026 года журналистский эксперимент наглядно подтвердил исследование аналитической компании Kantar. Ситуация касается рынка электронных сигарет и сопутствующих жидкостей в Украине, доля теневого сектора в котором превышает 93%.

"Телеграф" решил проверить, как указанные законодательные нормы выполняются на практике в розничных точках в Киеве. Детальнее читайте в материале: "Никотин-невидимка и пищевые добавки для курения: что показал журналистский рейд по вейп-точкам в ТРЦ и супермаркетах".

Розничная торговля или бесплатное распространение никотина отдельно либо в наборах на территории Украины запрещены. Однако продавцы рассчитывают на то, что разобрав смесь на отдельные компоненты, они якобы обходят данные ограничения.

Изучив чеки после покупки "комплектов для самозамеса" (на данный момент в вейп-шопах вообще не встретишь готовые ароматизированные жидкости, — Ред.) в 6 точках Оболонского района столицы, можно сделать вывод: ни одна из шести случайно выбранных точек на Оболони не прошла проверку без замечаний, а теневые дельцы используют целый арсенал финансовых манипуляций. Главным объектом для уловок стал концентрированный никотин. Никобустеры либо незаконно пробивали по кассе вопреки прямому запрету, либо полностью выводили из учета, оформляя как "подарки" к наборам для самозамеса.

Как работает теневая схема продажи вейп-жидкостей:

Разделение на компоненты: вместо готовой продукции продают глицерин, ароматизаторы и никотиновые бустеры.

вместо готовой продукции продают глицерин, ароматизаторы и никотиновые бустеры. Маскировка никотина: его называют "усилителем вкуса", убирают из чеков или передают "бесплатно".

его называют "усилителем вкуса", убирают из чеков или передают "бесплатно". Сокрытие платежей: товар пробивают без номенклатуры, маскируют под бытовую технику или принимают оплату на личные карты.

Результаты журналистского эксперимента: как работает розничный вейп-схематоз. Инфографика "Телеграфа"

Напомним, на бумаге власти запретили ароматизированные жидкости для электронных сигарет, закрыли лазейку с самозамесами и ужесточили правила оборота никотина. Однако вейпы не исчезли — вместо этого практически испарился легальный рынок.