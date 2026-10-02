Женщины на войне, в бизнесе и во власти: в Киеве соберутся участницы 10-го Украинского Женского Конгресса

На 10-м Украинском Женском Конгрессе обсудят ответственность, возможности и влияние женщин

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В Киеве 22 октября состоится 10-й Украинский Женский Конгресс. Его темой в этом году стала "От исключений к новым стандартам".

Как подчеркивают организаторы, за десять лет работы Конгресса в Украине изменилась роль женщины во многих сферах. Сейчас они осваивают специальности, которые до недавнего времени считались "мужскими", проходят службу в боевых подразделениях, становятся лидерами громад, возглавляют и основывают бизнесы, влияют на важные для страны решения.

Еще десять лет назад это могло считаться исключением, а сейчас – часть реальности, поэтому превращение изменений в новое правило и станет главным вопросом Конгресса.

За десять лет Украинский Женский Конгресс рассказал о многих женщинах, чьи истории казались исключительными. "На десятом Конгрессе мы не хотим подводить итоги. Нам важнее понять, что сделать, чтобы эти изменения стали необратимыми", – акцентирует соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса, народный депутат 8-го созыва Светлана Войцеховская.

Вице-спикер Верховной Рады Украины и соучредительница Конгресса Елена Кондратюк отметила, что Украинский Женский Конгресс состоится, ведь важно поддержать женщин, на которых держится очень многое.

"Мы все живем в большом напряжении. Война продолжается, мы теряем людей, переживаем обстрелы, волнуемся за родных. И в такие моменты легко сказать: сейчас не время говорить о равенстве, представительстве или возможностях. Но я думаю наоборот. Именно сейчас очень важно видеть женщин, которые воюют, спасают, работают, держат семьи, громады, бизнесы", – говорит она и подчеркивает: нужно видеть, какой ценой дается ответственность.

Что будут обсуждать на Украинском Женском Конгрессе

В этом году на Конгрессе акцент дискуссий будет сделан на женщинах в секторе обороны и безопасности, доступе к профессиям и экономическим возможностям, развитии женского предпринимательства, человеческом капитале, неоплачиваемом уходовом труде, культуре и участии женщин в принятии решений.

Соучредительница УЖК и народный депутат Мария Ионова отмечает, что война показывает, сколько ответственности берут на себя женщины Украины: от работы до войны, от поддержки семьи до поддержки громад: "Но ответственность и влияние – не одно и то же. Для нас важно говорить о том, получают ли женщины вместе с новой ответственностью реальные возможности влиять на решения, которые будут определять будущее страны".

На Конгрессе будут говорить и о будущем – украинской молодежи, поколении, которое взрослеет уже во время полномасштабной войны, и о том, какую роль будут играть женщины в послевоенном восстановлении и развитии Украины.

Среди участников и участниц УЖК: представительницы и представители государственных институтов, сектора безопасности и обороны, бизнеса, гражданского общества, культуры, экспертной и международной среды.

Для участия в Конгрессе необходима предварительная регистрация. Она продлится до 16 октября.