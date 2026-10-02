Жінки на війні, у бізнесі та владі: у Києві зберуться учасниці 10-го Українського Жіночого Конгресу

На 10-му Українському Жіночому Конгресі обговорять відповідальність, можливості та вплив жінок

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В Києві 22 жовтня відбудеться 10-й Український Жіночий Конгрес. Його темою цьогоріч стала "Від винятків до нових стандартів".

Як наголошують організатори, за десять років роботи Конгресу, в Україні змінилась роль жінки у багатьох сферах. Наразі вони опановують спеціальності, які донедавна вважали "чоловічими", проходять службу в бойових підрозділах, стають лідерами громад, очолюють та започатковують бізнеси, впливають на важливі для країни рішення.

Ще десять років тому це могло вважатись винятком, а зараз – частина реальності, тож перетворення змін на нове правило і стане головним питання Конгресу.

За десять років Український Жіночий Конгрес розповів про чимало жінок, чиї історії здавались винятковими. "На десятому Конгресі ми не хочемо підбивати підсумки. Нам важливіше зрозуміти, що зробити, аби ці зміни стали незворотними", – акцентує співзасновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка 8-го скликання Світлана Войцеховська.

Віцеспікерка Верховної Ради України та співзасновниця Конгресу Олена Кондратюк зазначила, що Український Жіночий Конгрес відбудеться, адже важливо підтримати жінок, на яких тримається дуже багато.

"Ми всі живемо у великій напрузі. Війна триває, ми втрачаємо людей, переживаємо обстріли, хвилюємося за рідних. І в такі моменти легко сказати: зараз не час говорити про рівність, представництво чи можливості. Але я думаю навпаки. Саме зараз дуже важливо бачити жінок, які воюють, рятують, працюють, тримають родини, громади, бізнеси", – каже вона та наголошує – потрібно бачити, якою ціною дається відповідальність.

Що обговорюватимуть на Українському Жіночому Конгресі

Цьогоріч на Конгресі акцент дискусій буде на жінках у секторі оборони та безпеки, доступі до професій та економічних можливостей, розвитку жіночого підприємництва, людському капіталі, неоплачуваній доглядовій праці, культурі та участі жінок в ухваленні рішень.

Співзасновниця УЖК та народна депутатка Марія Іонова зазначає, що війна показує, скільки відповідальності беруть на себе жінки України: від роботи до війни, від підтримки родини до підтримки громад: "Але відповідальність і вплив – не одне й те саме. Для нас важливо говорити про те, чи отримують жінки разом із новою відповідальністю реальні можливості впливати на рішення, які визначатимуть майбутнє країни".

На Конгресі говоритимуть і про майбутнє – українську молодь, поколінню, яке стає дорослим вже під час повномасштабної війни і тому, яку роль матимуть жінки в повоєнному відновленні та розвитку України.

Серед учасників та учасниць УЖК: представниці та представники державних інституцій, сектору безпеки та оборони, бізнесу, громадянського суспільства, культури, експертного та міжнародного середовища.

Для участі в Конгресі потрібна попередня реєстрація. Вона триватиме до 16 жовтня.