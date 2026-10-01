Таким его мало кто видел: экс-главком ВСУ Сырский кардинально сменил образ (фото)

Генерал сменил военную форму на стильный пиджак

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Бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского привыкли видеть преимущественно в военной форме. Однако на этот раз 61-летний генерал появился на публике в совершенно другом образе — в гражданской одежде.

Как сообщает "Телеграф", Сырский пришел на публичное мероприятие в клетчатом пиджаке, серой рубашке и светлых брюках. Такой наряд заметно отличается от привычного для него военного образа.

Военный стал участником организованной LB.ua и EFI Group встречи, посвященной Харьковской операции 2022 года и тому, какой будет война будущего.

Напомним, что во время Харьковской операции Александр Сырский занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Именно под его руководством на этом направлении украинские силы проводили контрнаступательную операцию осенью 2022 года.

Сейчас Сырский уже не занимает должность главнокомандующего ВСУ, однако продолжает оставаться одной из наиболее известных фигур украинского военного командования. На публичных мероприятиях его, как правило, можно было увидеть именно в военной форме.

Ранее мы рассказывали, что 61-летний генерал выбирает современные часы. В отличие от своего преемника Михаила Драпатого, который предпочитает винтажную классику.