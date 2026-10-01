Укр

Таким его мало кто видел: экс-главком ВСУ Сырский кардинально сменил образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Александр Сырский Новость обновлена 01 октября 2026, 14:45
Александр Сырский. Фото facebook.com/CinCAFofUkraine

Генерал сменил военную форму на стильный пиджак

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Бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского привыкли видеть преимущественно в военной форме. Однако на этот раз 61-летний генерал появился на публике в совершенно другом образе — в гражданской одежде.

Как сообщает "Телеграф", Сырский пришел на публичное мероприятие в клетчатом пиджаке, серой рубашке и светлых брюках. Такой наряд заметно отличается от привычного для него военного образа.

Военный стал участником организованной LB.ua и EFI Group встречи, посвященной Харьковской операции 2022 года и тому, какой будет война будущего.

Александр Сырский
Фото: lb.ua

Напомним, что во время Харьковской операции Александр Сырский занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Именно под его руководством на этом направлении украинские силы проводили контрнаступательную операцию осенью 2022 года.

Александр Сырский
Фото: lb.ua

Сейчас Сырский уже не занимает должность главнокомандующего ВСУ, однако продолжает оставаться одной из наиболее известных фигур украинского военного командования. На публичных мероприятиях его, как правило, можно было увидеть именно в военной форме.

Александр Сырский
Фото: lb.ua
Александр Сырский
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Ранее мы рассказывали, что 61-летний генерал выбирает современные часы. В отличие от своего преемника Михаила Драпатого, который предпочитает винтажную классику.

Теги:
#Главком #ВСУ #Александр Сырский