Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция длится всего неделю

Скидки охватили популярные продукты из разных категорий

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В "АТБ" обновили список акционных товаров, на которые сейчас можно потратить меньше денег. Цены на отдельные продукты и товары снизились почти вдвое, а сама акция продлится до 6 октября.

"Телеграф" собрал интереснейшие предложения магазина, среди которых продукты питания, напитки, продукты на дому и средства гигиены со скидками до 50%.

Мороженое и молочные продукты

Больше всего можно сэкономить на мороженом LIMO: 65-граммовое "Сиркове 1965" с наполнителем "Абрикос"/"Клубника" стоит 22,90 грн вместо 45,90 грн (-50%), а 90-граммовый "Пломбір 1965" вместо шоколадной глазури. (-50%).

Мороженое "хрещатик" — фисташковый пломбир, крем-брюле, шоколадный и классический — продают по 20,90 грн вместо 34,90 грн (-40%). Сырки "Ферма" с ванильным вкусом, сгущенкой и вишней-черешней — по 11,90 грн вместо 18,70 грн (-36%).

Популярные продукты в "АТБ" продают по акционным ценам

Бифидойогурт "АктивІа" 260 г "клубника-киви" безлактозный стоит 27,90 грн вместо 38,90 грн (-28%). Варианты "ягоды-злаки", "клубника-чиа", "с бифидобактериями", "вишня-чиа" и "ананас" — по 26,90 грн вместо 37,50 грн (-28%).

Сыры SOT "Гоуда", "Маасдам" и "Гауда без лактозы" 150 г можно купить по 69,90 грн вместо 94,50 грн (-26%). Твердые "Звенигора" "Сметанковий" и "Звенигородський" 160 г — по 69,90 грн вместо 99,90 грн (-30%).

Молочные продукты также попали в акционные предложения

Кофе и чай

Среди кофе есть немало предложений со скидками 40% и больше. Jacobs Monarch растворимый 95 г стоит 177,90 грн вместо 329 грн (-45%), молотый 230 г – 163,50 грн вместо 297,60 грн (-45%). Ambassador Premium растворимый 200 г — 263,50 грн вместо 477,30 грн (-44%), Ambassador Dark Roast молотый 225 г — 143 грн вместо 258,90 грн (-44%), а Ambassador Premium молотый 225 г — 165,54 грн вместо 2

Jacobs Monarch растворимый 280 г продают за 399,90 грн вместо 681,70 грн (-41%), Jacobs KRAFTIG растворимый 200 г – за 249,90 грн вместо 422,50 грн (-40%).

Кофе De Luxe Foods&Goods 500 г в зернах стоит 349,90 грн вместо 470 грн (-25%), а молотый 500 г — 333,90 грн вместо 446 грн (-25%). Jacobs Monarch в зернах 1 кг – 708,90 грн вместо 1135,90 грн (-37%), Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг – 206,90 грн вместо 325,90 грн (-36%).

Nescafe Gold 280 г можно купить за 465,50 грн вместо 686 грн (-32%), а 200 г – за 336,20 грн вместо 494,60 грн (-32%). Также дешевле продают чай MONOMAX EXCLUSIVE GREEN TEA – 35,90 грн вместо 55,70 грн (-35%) и MONOMAX 1001 NIGHTS – 38,90 грн вместо 59,90 грн (-35%).

Среди акционных товаров немало популярных продуктов

Шоколад и сладости

Пять видов молочного шоколада Roshen и Lacmi продают по 39,90 грн вместо 67,90 грн. (-41%). Среди них Fun&Crispy, вариант с арахисом и карамелью, клубничной панакотой, классический молочный Roshen и Lacmi с молочной начинкой, карамелью и печеньем.

"Трюфель" DeLuxe F&G Selected 200 г стоит 114,90 грн вместо 159,90 грн (-28%). "Світоч Зоряне Сяйво" — 317,90 грн/кг вместо 490,35 грн (-35%), а Roshen Galaretka — 194,90 грн/кг вместо 280,99 грн (-30%).

Три вида пряников "Своя лінія" продают дешевле: заварные молочные — 30,50 грн вместо 39,90 грн (-23%), "Літній сад" с начинкой и со сгущенкой — по 35,90 грн вместо 46,90 грн (-23%). Печенье Roshen Multicake с кокос-кремом и лимон-кремом – по 30,50 грн вместо 42,90 грн (-28%).

Некоторые продукты во время акции стоят гораздо дешевле

Мясо, рыба и морепродукты

Нагетсы ИЗИ 400 г продают за 79,50 грн вместо 133,90 грн (-40%), а творожные палочки 300 г — за 129,50 грн вместо 215,90 грн (-40%).

Семга Norven 210 г стоит 299,90 грн вместо 402,40 грн (-25%), форель Norven 210 г – также 299,90 грн вместо 402,40 грн (-25%).

Тунец De Luxe Foods & Goods Selected 185 г в собственном соке и масле продают по 67,90 грн вместо 90,50 грн (-24%). Печень трески 121 г – 111,90 грн вместо 139,90 грн (-20%). Хек "День у День" — 220,70 грн/кг вместо 275,89 грн (-20%), а филе цыплят-бройлеров "Чебатурочка" — 207,89 грн/кг вместо 259,89 грн (-20%).

Скидки охватили популярные продукты из разных категорий

Кавказский шашлык #ЦЕМЯСО стоит 208,99 грн/кг вместо 261,55 грн (-20%). Куриные пельмени "День у День" 0,8 кг — 89,90 грн вместо 114,90 грн (-21%).

"Губернаторська" колбаса — 439,89 грн/кг вместо 634,97 грн (-30%), вареная куриная колбаса 300 г — 45,49 грн вместо 65,40 грн (-30%). Мясо мидий 350 г – 96,90 грн вместо 138,90 грн (-30%).

В списке акционных предложений — продукты на каждый день

Соусы и приправы

Майонез "Своя лінія" Европейский 72% 300 г продают за 45,50 грн вместо 63,90 грн (-28%), майонезный соус Легкий 28% — 28,50 грн вместо 39,90 грн (-28%), а майонез "Смачний" 35,00 (-28%).

"Торчин Домашній" 50% 0,5 кг стоит 68,90 грн вместо 92,50 грн (-25%), "Торчин Європейський" 72% — 80,90 грн вместо 108,40 грн (-25%). Соусы "Сацебели" и "Бургер" 200 г – по 31,90 грн вместо 42,90 грн (-25%), кетчуп "Чили" 380 г – 38,60 грн вместо 51,50 грн (-25%).

Приправа "Торчин 10 овощей" 60 г стоит 18,90 грн вместо 27,80 грн (-32%).

Выгодные цены действуют на популярные продукты в "АТБ"

Фрукты

Килограмм лимонов продают за 59,95 грн вместо 79,95 грн. (-25%), апельсинов — за 69,95 грн вместо 79,95 грн. (-12%). Сушеное манго "Своя Лінія" 100 г стоит 44,90 грн вместо 69,90 грн. (-35%).

Продукты с новыми ценами можно приобрести до 6 октября

Алкогольные и безалкогольные напитки

Zubrowka Zlota 0,5 л стоит 126,50 грн вместо 174,90 грн (-27%), Bison Grass 0,5 л – 116,50 грн вместо 159,90 грн (-27%). Виски Sir Edward’s 0,7 л – 280,50 грн вместо 382,90 грн (-26%).

FRATELLI Moscato Bianco и Limoncello по 1 л продают по 113,50 грн вместо 193 грн. (-41%).

Среди пива: "Чернігівське Світле" 2,25 л — 67,90 грн вместо 114,80 грн (-40%); Velkopopovicky Kozel светлое и темное 0,5 л – по 27,90 грн вместо 46,90 грн (-40%); "Чернігівське Біле" 0,9 л — 40,80 грн вместо 68 грн (-40%); "Оболонь Традиційне Світле" 2,4 л — 72,90 грн вместо 118,60 грн (-38%).

FRATELLI "Манго-Маракуйя", FRAGOLINO ROSSO и FRAGOLINO BIANCO по 330 мл — по 32,50 грн вместо 54,80 грн (-40%). Alazani Gori Classic 0,5 л – 113,50 грн вместо 189,90 грн (-40%). "Таїрово Fragolino" 0,75 л — 115,90 грн вместо 193,90 грн (-40%).

FRATELLI FRAGOLINO ROSSO, BIANCO и ROSATO по 0,75л стоят по 71,50 грн вместо 119,60 грн (-40%).

Senor Cartel светлое и lemon 330 мл – по 35,50 грн вместо 57,40 грн (-38%). Germanarich Blanche и светлое 0,5 л – по 28,50 грн вместо 45,80 грн (-37%). GARAGE Seth & Riley’s taste mandarin 0,9 л — 52,50 грн вместо 79,70 грн (-34%). Carling светлое 2 л, набор 4×0,5 л – 133,90 грн вместо 202,90 грн (-34%).

Львівське 1715 Премиум Лагерь 2,4л — 77,90 грн вместо 117,80 грн (-33%), Captain Morgan Original Spiced Gold 0,7л — 451 грн вместо 681,50 грн (-33%). Lowenbrau Original 0,5 л – 34,50 грн вместо 52 грн (-33%). "Чернігівське міцне TITAN" 1 л — 44,50 грн вместо 65,90 грн (-32%). Безалкогольное ""Львівське 1715" 0,48 л — 28,50 грн вместо 40,60 грн (-29%).

В "АТБ" снизили цены на продукты и напитки

Уход и товары для дома

Пена для бритья Arko Men Cool и Sensitive по 200+100 мл стоит по 73,50 грн вместо 118,90 грн (-38%). Гель для душа Melado 3 в 1 500 мл – 65,90 грн вместо 99 грн (-33%), а гели MELADO 750 мл – по 99,90 грн вместо 149,90 грн (-33%).

Четыре антиперспиранта Old Spice — Captain, Whitewater, Epic Legend и Wolfthorn — продают по 127,90 грн вместо 199 грн (-35%). Шампунь Head&Shoulders 300 мл – 133,90 грн вместо 148,90 грн (-10%).

Прокладки Kotex Ultra Normal 16 шт стоят 64,90 грн вместо 97,50 грн, Ultra Night 12 шт — 69,50 грн вместо 103,90 грн. Скидка на обе позиции – 33%. Тампоны Kotex Normal Ultra Sorb и Super Ultra Sorb 16 шт – по 86,90 грн вместо 128,30 грн (-32%).

Гель для стирки WASH&FREE 2,1 кг продают за 99,90 грн вместо 161,60 грн (-38%). Порошок Savex Color/Fresh 1,5 кг – 143,90 грн вместо 205,90 грн (-30%), кондиционер Savex Soft Romantic 0,8 л – 80,50 грн вместо 115 грн (-30%).

Туалетная бумага "Снежная Панда СуперАбсорб" 6 шт стоит 79,90 грн вместо 119,90 грн (-33%). Косметические салфетки "Своя лінія" 150 шт — 32,50 грн вместо 46,90 грн (-30%), бумажное полотенце — 50,90 грн вместо 72,90 грн (-30%).

Среди акционных позиций — продукты для повседневной корзины

Товары для животных

Корм Pet’s Up для взрослых собак 1,24 кг с телятиной стоит 85,40 грн. вместо 114,40 грн. (-25%). Влажный корм Pet’s Up для взрослых кошек с говядиной 415 г – 37,40 грн вместо 49,90 грн (-25%). PURINA ONE Adult с курицей 450 г – 108,90 грн вместо 155,90 грн (-30%).

Все указанные в подборке акции действуют до 6 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о перебоях с поставками средств личной гигиены в "АТБ" и о том, каких товаров не хватало на полках магазинов.