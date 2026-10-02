Бронирования не будет: определено, кого мобилизуют даже несмотря на работу

Речь идет о дефицитных специалистах

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Мужчины с определенными военными специальностями не могут быть забронированы от мобилизации, даже если официально работают на предприятии, которое имеет право бронировать своих работников. В частности, речь идет о дефицитных ВОС (военно-учетных специальностях).

Дефицитные военные специальности были определены письмом Министерства обороны от 11 марта 2022 г. № 220/1469. В частности, возможности быть забронированными не имеют мужчины с такими военно-учетными специальностями:

операторы боевых машин пехоты — код 121;

— код 121; операторы боевых машин десанта — код 122;

— код 122; военнослужащие, связанные с эксплуатацией средних танков – код 113;

– код 113; специалисты по танкам с ракетно-пушечным вооружением — код 117;

— код 117; специалисты из 152-мм пушек — код 133;

— код 133; операторы самоходных пушек калибра 152 мм — код 134;

— код 134; специалисты по самоходным пушкам калибром от 76 до 130 мм — код 136;

— код 136; специалисты противотанковых пушек — код 137;

— код 137; снайперы – код 110;

– код 110; специалисты по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами - код 065;

код 065; специалисты по зенитным ракетам малой дальности — код 071.

Новые правила бронирования. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

С 1 октября отсрочку продолжают по-новому: кто должен снова подать документы

С 1 октября 2026 года начали действовать новые правила продления отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные с действующей отсрочкой смогут обращаться в ЦНАП для ее продления, если до завершения действия документа осталось менее 30 дней.

Ранее предоставленная отсрочка продолжается автоматически, если документы и информация в реестре подтверждает, что основания для отсрочки остаются актуальными. Однако есть случаи, когда для ее продления необходимо предоставить новый пакет документов. Подать обращения и документы в ЦНАП стоит прежде всего тем мужчинам, у которых в прошлый раз отсрочка не продлилась автоматически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бронирование может стать дороже в 2027 году. Новый порог зарплаты уже сосчитали.