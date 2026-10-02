Можно ли снимать ТЦК на телефон: развеяли популярный миф о запрете

Во время видеофиксации важно соблюдать ограничения

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В Украине распространено утверждение, что снимать работников ТЦК и полиции по телефону якобы запрещено. На самом деле сама по себе съемка их действий не означает нарушения, однако при фиксации нужно учитывать установленные законом ограничения.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в эксклюзивном комментарии " Телеграфу " пояснила, что такой запрет не касается самой фиксации действий работников в общественных местах.

Детальнее в материале: "Показать или отдавать: как правильно вести себя, если сотрудники ТЦК остановили на улице" .

По ее словам, ограничения на видеосъемку касаются, прежде всего, военных объектов, техники и другой информации, которую нельзя разглашать по соображениям безопасности. Поэтому, как отмечает адвокат, граждане могут фиксировать действия работников ТЦК или полиции на телефонную камеру, если это происходит в общественном месте.

В то же время, сам факт возможности снимать не означает, что во время видеосъемки можно мешать работе правоохранителей или военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого могут мобилизовать даже при наличии работы.