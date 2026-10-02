MONATIK раскрыл секреты своих хитов, Дантес поделился откровенными воспоминаниями, а Клименко удивил признаниями – кто покинул "Фабрику звезд" на SWEET.TV

Третий прайм-шоу "Фабрики звезд" уже доступен на SWEET.TV

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В этот раз зрителей ждал особый вечер MONATIK, первые музыкальные батлы между фабрикантами, неожиданные истории создания известных песен и откровенные воспоминания Дантеса. В третьем прайме также определился первый участник, покинувший "Фабрику звезд", а благодаря зрительскому голосованию удалось собрать 240 333 грн для Superhumans Center. Выбрали самое интересное из третьего прайма.

MONATIK: вечер его хитов и неожиданные истории

Третий прайм стал настоящим вечером MONATIK. Артист присоединился к судьям как четвертый судья, а фабриканты в этот вечер исполняли его песни. Для самого MONATIK этот выпуск особенный еще и потому, что когда-то он сам мечтал попасть на "Фабрику звезд", а теперь вернулся к проекту уже в роли судьи.

Во время прайма артист не только оценивал выступления, но и делился личными историями, связанными со своими песнями. В частности, после выступления Anna Simon, выполнившей "Сильно", MONATIK рассказал, как родилась эта композиция.

"Я благодарю за исполнение такой важной и щемящей песни для меня. Она создавалась на самом деле очень быстро. Мы тогда с женой жили на Берестейском проспекте, арендовали квартиру, и мне не спалось, а она спала. И если бы я был искусным художником, я бы картину рисовал, а я песни с нее писал. Так и родилась эта песня. Она спала, а я писал".

MONATIK признался, что не ожидал услышать "Сильно" именно в исполнении Anna Simon, но рад этой интерпретации.

Сам вечер, посвященный его творчеству, артист назвал особенно важным для себя. MONATIK поблагодарил творческую команду "Фабрики звезд" за возможность услышать свои песни в исполнении молодого поколения украинских артистов:

"Очень благодарен творческой команде "Фабрики звезд" на SWEET.TV за целый вечер, посвященный моему творчеству. Для меня невероятно трогательно слышать, что молодое поколение украинских музыкантов росло на моих песнях и сегодня с радостью выбирает их для исполнения. Я всегда стремился вкладывать в музыку светлые, тёплые мысли — и надеюсь, что они поддерживают даже в такие темные времена".

Отдельно MONATIK отметил артистов, которые в этот вечер вышли на сцену вместе с фабрикантами:

"Отдельная благодарность ROXOLANA, OTOY, Мишель Андраде и Евгению Хмаре, которые, несмотря на плотные графики, нашли время, чтобы выступить с моими песнями в дуэтах с фабрикантами. Для молодых артистов это бесценный опыт".

Для артиста важен и сам факт появления таких проектов во время полномасштабной войны. MONATIK подчеркнул, что развитие украинской музыки и культурных инициатив сегодня имеет особое значение:

"Я не понаслышке знаю, как непросто творить в эти сложные времена, особенно когда хочешь, чтобы искусство дарило людям радость и надежду. А такие проекты — это и новые рабочие места, и поддержка морального духа украинцев, и развитие украинского контента. Поэтому склоняю голову перед всеми, кто стоит за культурными инициативами".

Первые батлы: фабриканты сошлись в дуэтах

В третьем прайме фабриканты впервые выступили дуэтами друг с другом. На этот раз им пришлось не только продемонстрировать собственные вокальные и артистические способности, но и буквально соревноваться за внимание зрителей и судей на одной сцене.

Одним из таких выступлений стал дуэт MYRO и XSTATTY, исполнивших "ID" вместе с OTOY. Здесь мнения жюри разделились.

Ирина Горова предпочла XSTATTY:

"XSTATTY, в этом дуэте даю тебе преимущество на 1%".

Алан Бадоев увидел сильнее в этот вечер MYRO:

"В этом прайме у нас добавляются такие батлы между вами, да, и поэтому я бы хотел сосредоточиться на этом. Песня подходит больше MYRO — по его ощущению мира, о его манифесте. XSTATTY очень подходит, потому что классно читает, но больше для меня сегодня сиял MYRO".

MONATIK, в свою очередь, призвал фабрикантов не бояться выходить за пределы привычного:

"Надо выходить из зоны комфорта, не бойтесь".

Дантес поделился откровенными воспоминаниями

Во время выступления TENDER DI Владимир Дантес неожиданно упомянул свой опыт участия в "Фабрике звезд". Фабрикант говорил о том, что ему тяжело выходить из зоны комфорта и петь новые песни, и Дантес признался, что в свое время испытывал очень похожие эмоции.

"На своей "Фабрике" мне казалось, что все хотят, чтобы я вылетел из этого проекта. А потом выяснилось, что тебя постоянно вынимают из твоих теплых, комфортных ванн для постоянного роста над собой".

Иван Клименко раскрыл секрет песни "Чому?"

Еще одно неожиданное признание прозвучало от Ивана Клименко, судьи "Фабрики звезд". Во время выступления POVIN`, исполнившей "Чому?", он рассказал, что песня изначально задумывалась как композиция для женского исполнения.

"На самом деле эта песня также задумывалась как женская. Не спрашивайте, почему я отправляю Диме женские песни. Дима действительно очень стильно ее видоизменил, очень сильно повлиял на нее, потому что она звучала по-другому, но мне очень было интересно, как она в женском исполнении будет звучать. Ты дала мне эту возможность."

Выступление POVIN Клименко оценил на 8/10, отдельно отметив ее вокальные данные и сложность композиции.

Кто первым покинул "Фабрику звезд"

В третьем прайме также определился первый покинувший проект участник. В номинации оказались DYKYI и JEZUSMAN. По результатам зрительского голосования "Фабрику звезд" покинул JEZUSMAN, а DYKYI продолжает борьбу в шоу.

Всего во время голосования было отдано 644 933 голоса от 14 147 человек. Благодаря голосованию удалось собрать 240 333 грн для Superhumans Center.

А как распределились голоса между DYKYI и JEZUSMAN — смотрите в третьем прайм-шоу "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

А уже в следующем выпуске зрителей ждет новая номинация: NEBOKRAI против MYRO.

Полный третий прайм "Фабрики звезд" можно смотреть эксклюзивно на SWEET.TV.