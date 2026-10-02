"Скоро Днепр замерзнет, не психуйте". Киевляне наштамповали мемов о транспортном коллапсе

Ирония и смех помогают пережить трудные времена

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети уже ходят шутки и мемы по поводу транспортного коллапса, который происходит в Киеве с утра в пятницу, 2 октября, из-за перекрытия мостов в результате российских атак. Даже находясь в сложной ситуации, украинцы не теряют чувство юмора.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы. Смеются, что через месяц все киевляне пересядут на катамараны для того, чтобы передвигаться с одного берега столицы на другой.

Однако есть и "оптимисты": пишут, что скоро зима, Днепр замерзнет. Тогда можно будет пешком переходить на другой берег.

Также шутят с высокой долей правды, что главный вопрос в Киеве сейчас не "где ты", а "на каком берегу". Комикеса Настя Зухвала иронизирует: "прекрасное утро в Киеве, чтобы подумать о строительстве дирижаблей".

Есть и другие мемы по поводу транспортного коллапса в столице. Несмотря на пробки и нервное утро киевляне не теряют способности находить поводы для улыбки даже в трудные времена.

Почему в Киеве возникли проблемы с передвижением между двумя берегами

В течение 1 и 2 октября Россия нанесла три удара по Южному мосту. Он является одной из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Более того, именно по Южному мосту осуществляется значительная часть транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины.

После второго удара по Южному мосту движение по нему перекрыли. Утром киевляне, которые добираются на работу с левого на правый берег Киева, столкнулись с трудностями. Столицу сковали пробки, а цены на такси выросли до космических сумм.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы, которых натворили киевляне по усилению российских атак.