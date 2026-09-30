Почти 30 грн экономии на одной пачке: в "АТБ" на этой неделе снизили цены на сыры

Цены приятно удивят

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В "АТБ" до 6 октября можно купить молочные продукты по сниженным ценам. В акции принимают участие йогурты и несколько видов сыров.

На отдельные молочные продукты в сети действуют скидки до 30%. Об этом ранее писал "Телеграф".

Детальнее в материале: "Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция всего неделю".

Бифидойогурт "Активіа" со вкусом "клубника-киви" без лактозы стоит 27,90 грн вместо 38,90 грн. Скидка составляет 28%. Варианты "ягоды-злаки", "клубника-чиа", "с бифидобактериями", "вишня-чиа" и "ананас" продают по 26,90 грн вместо 37,50 грн — также со скидкой 28%.

Сыры SOT "Гоуда", "Маасдам" и "Гауда без лактози" в пачках по 150 г сейчас можно приобрести за 69,90 грн. Раньше они стоили 94,50 грн, поэтому цена снизилась на 26%.

Некоторые сыры в "АТБ" стали дешевле на 30%

Твердые сыры "Звенигора" — "Сметанковий" и "Звенигородський" — весом 160 г продают по 69,90 грн вместо 99,90 грн. На эти позиции действует скидка 30%.

Акционные цены в "АТБ" будут действовать до 6 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" также снизили цены на мороженое — некоторые позиции подешевели почти вдвое.