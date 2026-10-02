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MONATIK розкрив секрети своїх хітів, Дантес поділився відвертими спогадами, а Клименко здивував зізнаннями — хто покинув "Фабрику зірок" на SWEET.TV

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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прес-служба

Третій прайм-шоу "Фабрики зірок" уже доступний на SWEET.TV

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Цього разу на глядачів чекав особливий вечір MONATIK, перші музичні батли між фабрикантами, несподівані історії створення відомих пісень та відверті спогади Дантеса. У третьому праймі також визначився перший учасник, який покинув "Фабрику зірок", а завдяки глядацькому голосуванню вдалося зібрати 240 333 грн для Superhumans Center. Обрали найцікавіше з третього прайму.

MONATIK: вечір його хітів та несподівані історії

Третій прайм став справжнім вечором MONATIK. Артист приєднався до суддів як четвертий суддя, а фабриканти цього вечора виконували його пісні. Для самого MONATIK цей випуск особливий ще й тому, що колись він сам мріяв потрапити на "Фабрику зірок", а тепер повернувся до проєкту вже в ролі судді.

MONATIK

Під час прайму артист не лише оцінював виступи, а й ділився особистими історіями, пов’язаними зі своїми піснями. Зокрема, після виступу Anna Simon, яка виконала "Сильно", MONATIK розповів, як народилася ця композиція.

"Я дякую за виконання такої важливої і щемливої пісні для мене. Вона створювалась насправді дуже швидко. Ми тоді з дружиною жили на Берестейському проспекті, орендували квартиру, і мені не спалось, а вона спала. І якби я був вправним художником, я б картину малював, а я пісні з неї писав, так і народилась ця пісня. Вона спала, а я писав".

MONATIK зізнався, що не очікував почути "Сильно" саме у виконанні Anna Simon, але був радий цій інтерпретації.

Сам вечір, присвячений його творчості, артист назвав особливо важливим для себе. MONATIK подякував творчій команді "Фабрики зірок" за можливість почути свої пісні у виконанні молодого покоління українських артистів:

"Щиро вдячний творчій команді "Фабрики зірок" на SWEET.TV за цілий вечір, присвячений моїй творчості. Для мене неймовірно зворушливо чути, що молоде покоління українських музикантів зростало на моїх піснях і сьогодні з радістю обирає їх для виконання. Я завжди прагнув вкладати в музику світлі, теплі думки — і сподіваюся, що вони підтримують навіть у такі темні часи".

MONATIK

Окремо MONATIK відзначив артистів, які цього вечора вийшли на сцену разом із фабрикантами:

"Окрема подяка ROXOLANA, OTOY, Мішель Андраде та Євгенові Хмарі, які попри щільні графіки знайшли час, щоб виступити з моїми піснями в дуетах із фабрикантами. Для молодих артистів це безцінний досвід".

Для артиста важливим є і сам факт появи таких проєктів у час повномасштабної війни. MONATIK наголосив, що розвиток української музики та культурних ініціатив сьогодні має особливе значення:

"Я не з чуток знаю, як непросто творити в ці складні часи, особливо коли прагнеш, щоб мистецтво дарувало людям радість і надію. А такі проєкти — це і нові робочі місця, і підтримка морального духу українців, і розвиток українського контенту. Тому схиляю голову перед усіма, хто стоїть за культурними ініціативами й не зупиняється. Сьогодні це важливо як ніколи".

Перші батли: фабриканти зійшлися в дуетах

У третьому праймі фабриканти вперше виступили дуетами одне з одним. Тож цього разу їм довелося не лише продемонструвати власні вокальні та артистичні здібності, а й буквально змагатися за увагу глядачів та суддів на одній сцені.

Одним із таких виступів став дует MYRO та XSTATTY, які виконали "I.D." разом з OTOY. Тут думки журі розділилися.

Ірина Горова віддала перевагу XSTATTY:

"XSTATTY, в цьому дуеті даю тобі перевагу на 1%".

Алан Бадоєв побачив сильнішим цього вечора MYRO:

"У цьому праймі в нас додаються такі батли між вами, так, і тому я б хотів зосередитися на цьому. Пісня підходить більше MYRO — по його відчуттю світу, про його маніфест. XSTATTY дуже підходить, бо класно читає, але більше для мене сьогодні сяяв MYRO".

MONATIK, своєю чергою, закликав фабрикантів не боятися виходити за межі звичного:

"Треба виходити із зони комфорту, не бійтеся".

Дантес поділився відвертими спогадами

Під час виступу TENDER DI Володимир Дантес несподівано згадав власний досвід участі у "Фабриці зірок". Фабрикант говорив про те, що йому важко виходити з зони комфорту та співати нові пісні, і Дантес зізнався, що свого часу переживав дуже схожі емоції.

"На своїй "Фабриці" мені здавалось, що всі хочуть, щоб я вилетів з цього проєкту. А потім з’ясувалось, що тебе постійно виймають з твоїх теплих, комфортних ван для постійного зросту над собою".

Володимир Дантес

Іван Клименко розкрив секрет пісні "Чому?"

Ще одне несподіване зізнання прозвучало від Івана Клименка, судді "Фабрики зірок". Під час виступу POVIN`, яка виконала "Чому?", він розповів, що пісня спочатку задумувалася як композиція для жіночого виконання.

"Насправді ця пісня також задумувалась як жіноча. Не питайте, чому я відправляю Дімі жіночі пісні. Діма насправді дуже стильно її видозмінив, дуже сильно вплинув на неї, бо вона звучала по-іншому, але мені дуже було цікаво, як вона в жіночому виконанні буде звучати. Ти дала мені цю можливість".

Виступ POVIN` Клименко оцінив на 8/10, окремо відзначивши її вокальні дані та складність композиції.

Хто першим покинув "Фабрику зірок"

У третьому праймі також визначився перший учасник, який залишив проєкт. У номінації опинилися DYKYI та JEZUSMAN. За результатами глядацького голосування "Фабрику зірок" залишив JEZUSMAN, а DYKYI продовжує боротьбу в шоу.

Загалом під час голосування було віддано 644 933 голоси від 14 147 людей. Завдяки голосуванню вдалося зібрати 240 333 грн для Superhumans Center.

А як саме розподілилися голоси між DYKYI та JEZUSMAN — дивіться у третьому прайм-шоу "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

А вже в наступному випуску на глядачів чекає нова номінація: NEBOKRAI проти MYRO.

Повний третій прайм "Фабрики зірок" уже можна дивитися ексклюзивно на SWEET.TV.

https://sweet.tv/ua-uk/series/37883-fabrika-zirok

Теги:
#Шоу #Фабрика зірок