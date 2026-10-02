MONATIK розкрив секрети своїх хітів, Дантес поділився відвертими спогадами, а Клименко здивував зізнаннями — хто покинув "Фабрику зірок" на SWEET.TV

Третій прайм-шоу "Фабрики зірок" уже доступний на SWEET.TV

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Цього разу на глядачів чекав особливий вечір MONATIK, перші музичні батли між фабрикантами, несподівані історії створення відомих пісень та відверті спогади Дантеса. У третьому праймі також визначився перший учасник, який покинув "Фабрику зірок", а завдяки глядацькому голосуванню вдалося зібрати 240 333 грн для Superhumans Center. Обрали найцікавіше з третього прайму.

MONATIK: вечір його хітів та несподівані історії

Третій прайм став справжнім вечором MONATIK. Артист приєднався до суддів як четвертий суддя, а фабриканти цього вечора виконували його пісні. Для самого MONATIK цей випуск особливий ще й тому, що колись він сам мріяв потрапити на "Фабрику зірок", а тепер повернувся до проєкту вже в ролі судді.

Під час прайму артист не лише оцінював виступи, а й ділився особистими історіями, пов’язаними зі своїми піснями. Зокрема, після виступу Anna Simon, яка виконала "Сильно", MONATIK розповів, як народилася ця композиція.

"Я дякую за виконання такої важливої і щемливої пісні для мене. Вона створювалась насправді дуже швидко. Ми тоді з дружиною жили на Берестейському проспекті, орендували квартиру, і мені не спалось, а вона спала. І якби я був вправним художником, я б картину малював, а я пісні з неї писав, так і народилась ця пісня. Вона спала, а я писав".

MONATIK зізнався, що не очікував почути "Сильно" саме у виконанні Anna Simon, але був радий цій інтерпретації.

Сам вечір, присвячений його творчості, артист назвав особливо важливим для себе. MONATIK подякував творчій команді "Фабрики зірок" за можливість почути свої пісні у виконанні молодого покоління українських артистів:

"Щиро вдячний творчій команді "Фабрики зірок" на SWEET.TV за цілий вечір, присвячений моїй творчості. Для мене неймовірно зворушливо чути, що молоде покоління українських музикантів зростало на моїх піснях і сьогодні з радістю обирає їх для виконання. Я завжди прагнув вкладати в музику світлі, теплі думки — і сподіваюся, що вони підтримують навіть у такі темні часи".

Окремо MONATIK відзначив артистів, які цього вечора вийшли на сцену разом із фабрикантами:

"Окрема подяка ROXOLANA, OTOY, Мішель Андраде та Євгенові Хмарі, які попри щільні графіки знайшли час, щоб виступити з моїми піснями в дуетах із фабрикантами. Для молодих артистів це безцінний досвід".

Для артиста важливим є і сам факт появи таких проєктів у час повномасштабної війни. MONATIK наголосив, що розвиток української музики та культурних ініціатив сьогодні має особливе значення:

"Я не з чуток знаю, як непросто творити в ці складні часи, особливо коли прагнеш, щоб мистецтво дарувало людям радість і надію. А такі проєкти — це і нові робочі місця, і підтримка морального духу українців, і розвиток українського контенту. Тому схиляю голову перед усіма, хто стоїть за культурними ініціативами й не зупиняється. Сьогодні це важливо як ніколи".

Перші батли: фабриканти зійшлися в дуетах

У третьому праймі фабриканти вперше виступили дуетами одне з одним. Тож цього разу їм довелося не лише продемонструвати власні вокальні та артистичні здібності, а й буквально змагатися за увагу глядачів та суддів на одній сцені.

Одним із таких виступів став дует MYRO та XSTATTY, які виконали "I.D." разом з OTOY. Тут думки журі розділилися.

Ірина Горова віддала перевагу XSTATTY:

"XSTATTY, в цьому дуеті даю тобі перевагу на 1%".

Алан Бадоєв побачив сильнішим цього вечора MYRO:

"У цьому праймі в нас додаються такі батли між вами, так, і тому я б хотів зосередитися на цьому. Пісня підходить більше MYRO — по його відчуттю світу, про його маніфест. XSTATTY дуже підходить, бо класно читає, але більше для мене сьогодні сяяв MYRO".

MONATIK, своєю чергою, закликав фабрикантів не боятися виходити за межі звичного:

"Треба виходити із зони комфорту, не бійтеся".

Дантес поділився відвертими спогадами

Під час виступу TENDER DI Володимир Дантес несподівано згадав власний досвід участі у "Фабриці зірок". Фабрикант говорив про те, що йому важко виходити з зони комфорту та співати нові пісні, і Дантес зізнався, що свого часу переживав дуже схожі емоції.

"На своїй "Фабриці" мені здавалось, що всі хочуть, щоб я вилетів з цього проєкту. А потім з’ясувалось, що тебе постійно виймають з твоїх теплих, комфортних ван для постійного зросту над собою".

Іван Клименко розкрив секрет пісні "Чому?"

Ще одне несподіване зізнання прозвучало від Івана Клименка, судді "Фабрики зірок". Під час виступу POVIN`, яка виконала "Чому?", він розповів, що пісня спочатку задумувалася як композиція для жіночого виконання.

"Насправді ця пісня також задумувалась як жіноча. Не питайте, чому я відправляю Дімі жіночі пісні. Діма насправді дуже стильно її видозмінив, дуже сильно вплинув на неї, бо вона звучала по-іншому, але мені дуже було цікаво, як вона в жіночому виконанні буде звучати. Ти дала мені цю можливість".

Виступ POVIN` Клименко оцінив на 8/10, окремо відзначивши її вокальні дані та складність композиції.

Хто першим покинув "Фабрику зірок"

У третьому праймі також визначився перший учасник, який залишив проєкт. У номінації опинилися DYKYI та JEZUSMAN. За результатами глядацького голосування "Фабрику зірок" залишив JEZUSMAN, а DYKYI продовжує боротьбу в шоу.

Загалом під час голосування було віддано 644 933 голоси від 14 147 людей. Завдяки голосуванню вдалося зібрати 240 333 грн для Superhumans Center.

А як саме розподілилися голоси між DYKYI та JEZUSMAN — дивіться у третьому прайм-шоу "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

А вже в наступному випуску на глядачів чекає нова номінація: NEBOKRAI проти MYRO.

Повний третій прайм "Фабрики зірок" уже можна дивитися ексклюзивно на SWEET.TV.