Укр

Удобно садиться, легко контролировать дорогу: кроссовер, который оценят пенсионеры

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Nissan Qashqai обеспечивает высокое положение сиденья для удобного обзора дороги пенсионерами.
Nissan Qashqai обеспечивает высокое положение сиденья для удобного обзора дороги пенсионерами.. Фото Телеграф

Комфорт особенно важен во время ежедневных поездок

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Для пенсионеров особенно важно, чтобы автомобилем было легко пользоваться каждый день – без неудобной посадки и проблем с обзором. Высокое положение сиденья и хорошая видимость дороги помогают увереннее чувствовать себя за рулем и проще контролировать ситуацию вокруг.

Одной из таких моделей является Nissan Qashqai. Подробнее о "плюсах" этой машины написали в "motoryzacja.interia".

Плюсы Nissan Qashqai:

  • повышенная посадка водителя;
  • хорошая обзорность;
  • удобная посадка и высадка;
  • комфортный салон;
  • практичность для городских поездок;
  • универсальность для различных задач;
  • достаточно места для пассажиров и багажа.

Однако у автомобиля есть и свои недостатки

Из-за больших габаритов по сравнению с компактными автомобилями Qashqai может быть менее удобным на тесных парковках, а расходы на обслуживание и содержание кроссовера могут быть выше. Кроме того, конкретный уровень комфорта и оснащения зависит от года выпуска и комплектации.

Цены на автомобиль

Стоимость нового Nissan Qashqai 2026 года в Украине зависит от комплектации и составляет от 1 239 480 до 1 709 040 грн. Гибридные версии e-POWER стоят дороже – до 2 003 160 грн, тогда как цены на подержанные автомобили стартуют примерно от 9 400 долларов и могут достигать 25 000 долларов за более свежие годы выпуска.

Для пенсионеров принципиальными остаются простота в управлении и комфорт во время ежедневных городских поездок. Хотя небольшой компактный автомобиль и уступает кроссоверам по вместимости, маневренный кузов значительно облегчает парковку на узких улицах и небольших стоянках.

Теги:
#Авто #Пенсионер