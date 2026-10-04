Удобно садиться, легко контролировать дорогу: кроссовер, который оценят пенсионеры

Комфорт особенно важен во время ежедневных поездок

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Для пенсионеров особенно важно, чтобы автомобилем было легко пользоваться каждый день – без неудобной посадки и проблем с обзором. Высокое положение сиденья и хорошая видимость дороги помогают увереннее чувствовать себя за рулем и проще контролировать ситуацию вокруг.

Одной из таких моделей является Nissan Qashqai. Подробнее о "плюсах" этой машины написали в "motoryzacja.interia".

Плюсы Nissan Qashqai:

повышенная посадка водителя;

хорошая обзорность;

удобная посадка и высадка;

комфортный салон;

практичность для городских поездок;

универсальность для различных задач;

достаточно места для пассажиров и багажа.

Однако у автомобиля есть и свои недостатки

Из-за больших габаритов по сравнению с компактными автомобилями Qashqai может быть менее удобным на тесных парковках, а расходы на обслуживание и содержание кроссовера могут быть выше. Кроме того, конкретный уровень комфорта и оснащения зависит от года выпуска и комплектации.

Цены на автомобиль

Стоимость нового Nissan Qashqai 2026 года в Украине зависит от комплектации и составляет от 1 239 480 до 1 709 040 грн. Гибридные версии e-POWER стоят дороже – до 2 003 160 грн, тогда как цены на подержанные автомобили стартуют примерно от 9 400 долларов и могут достигать 25 000 долларов за более свежие годы выпуска.

Для пенсионеров принципиальными остаются простота в управлении и комфорт во время ежедневных городских поездок. Хотя небольшой компактный автомобиль и уступает кроссоверам по вместимости, маневренный кузов значительно облегчает парковку на узких улицах и небольших стоянках.