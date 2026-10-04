Удобно садиться, легко контролировать дорогу: кроссовер, который оценят пенсионеры
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Комфорт особенно важен во время ежедневных поездок
Для пенсионеров особенно важно, чтобы автомобилем было легко пользоваться каждый день – без неудобной посадки и проблем с обзором. Высокое положение сиденья и хорошая видимость дороги помогают увереннее чувствовать себя за рулем и проще контролировать ситуацию вокруг.
Одной из таких моделей является Nissan Qashqai. Подробнее о "плюсах" этой машины написали в "motoryzacja.interia".
Плюсы Nissan Qashqai:
- повышенная посадка водителя;
- хорошая обзорность;
- удобная посадка и высадка;
- комфортный салон;
- практичность для городских поездок;
- универсальность для различных задач;
- достаточно места для пассажиров и багажа.
Однако у автомобиля есть и свои недостатки
Из-за больших габаритов по сравнению с компактными автомобилями Qashqai может быть менее удобным на тесных парковках, а расходы на обслуживание и содержание кроссовера могут быть выше. Кроме того, конкретный уровень комфорта и оснащения зависит от года выпуска и комплектации.
Цены на автомобиль
Стоимость нового Nissan Qashqai 2026 года в Украине зависит от комплектации и составляет от 1 239 480 до 1 709 040 грн. Гибридные версии e-POWER стоят дороже – до 2 003 160 грн, тогда как цены на подержанные автомобили стартуют примерно от 9 400 долларов и могут достигать 25 000 долларов за более свежие годы выпуска.
Для пенсионеров принципиальными остаются простота в управлении и комфорт во время ежедневных городских поездок. Хотя небольшой компактный автомобиль и уступает кроссоверам по вместимости, маневренный кузов значительно облегчает парковку на узких улицах и небольших стоянках.