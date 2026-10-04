Зручно сідати, легко контролювати дорогу: кросовер, який оцінять пенсіонери

Комфорт особливо важливий під час щоденних поїздок

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Для пенсіонерів особливо важливо, щоб автомобілем було легко користуватися щодня – без незручної посадки та проблем з оглядом. Високе положення сидіння й хороша видимість дороги допомагають впевненіше почуватися за кермом і легше контролювати ситуацію навколо.

Однією з таких моделей є Nissan Qashqai. Детальніше про "плюси" цієї машини написали в "motoryzacja.interia".

Плюси Nissan Qashqai:

підвищена посадка водія;

хороша оглядовість;

зручна посадка та висадка;

комфортний салон;

практичність для міських поїздок;

універсальність для різних завдань;

достатньо місця для пасажирів і багажу.

Проте автомобіль має і свої недоліки

Через більші габарити порівняно з компактними автомобілями Qashqai може бути менш зручним на тісних парковках, а витрати на обслуговування та утримання кросовера можуть бути вищими. Крім того, конкретний рівень комфорту та оснащення залежить від року випуску й комплектації.

Ціни на автомобіль

Вартість нового Nissan Qashqai 2026 року в Україні залежить від комплектації та становить від 1 239 480 до 1 709 040 грн. Гібридні версії e-POWER коштують дорожче – до 2 003 160 грн, тоді як ціни на вживані автомобілі стартують приблизно від 9 400 доларів і можуть сягати 25 000 доларів за новіші роки випуску.

Для пенсіонерів принциповими залишаються простота в керуванні та комфорт під час щоденних міських поїздок. Хоча невеликий компактний автомобіль і поступається місткістю кросоверам, маневрений кузов значно полегшує паркування на вузьких вулицях та невеликих стоянках.