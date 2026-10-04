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Зручно сідати, легко контролювати дорогу: кросовер, який оцінять пенсіонери

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Nissan Qashqai забезпечує високе положення сидіння для зручного огляду дороги пенсіонерами.
Nissan Qashqai забезпечує високе положення сидіння для зручного огляду дороги пенсіонерами.. Фото Телеграф

Комфорт особливо важливий під час щоденних поїздок

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Для пенсіонерів особливо важливо, щоб автомобілем було легко користуватися щодня – без незручної посадки та проблем з оглядом. Високе положення сидіння й хороша видимість дороги допомагають впевненіше почуватися за кермом і легше контролювати ситуацію навколо.

Однією з таких моделей є Nissan Qashqai. Детальніше про "плюси" цієї машини написали в "motoryzacja.interia".

Плюси Nissan Qashqai:

  • підвищена посадка водія;
  • хороша оглядовість;
  • зручна посадка та висадка;
  • комфортний салон;
  • практичність для міських поїздок;
  • універсальність для різних завдань;
  • достатньо місця для пасажирів і багажу.

Проте автомобіль має і свої недоліки

Через більші габарити порівняно з компактними автомобілями Qashqai може бути менш зручним на тісних парковках, а витрати на обслуговування та утримання кросовера можуть бути вищими. Крім того, конкретний рівень комфорту та оснащення залежить від року випуску й комплектації.

Ціни на автомобіль

Вартість нового Nissan Qashqai 2026 року в Україні залежить від комплектації та становить від 1 239 480 до 1 709 040 грн. Гібридні версії e-POWER коштують дорожче – до 2 003 160 грн, тоді як ціни на вживані автомобілі стартують приблизно від 9 400 доларів і можуть сягати 25 000 доларів за новіші роки випуску.

Для пенсіонерів принциповими залишаються простота в керуванні та комфорт під час щоденних міських поїздок. Хоча невеликий компактний автомобіль і поступається місткістю кросоверам, маневрений кузов значно полегшує паркування на вузьких вулицях та невеликих стоянках.

Теги:
#Авто #Пенсіонер