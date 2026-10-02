Укр

Хорошая обзорность и просторный салон: этот автомобиль может стать находкой для пенсионеров

Автор
Марина Бондаренко
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Этот автомобиль признан одним из лучших кроссоверов для пожилых водителей
Этот автомобиль признан одним из лучших кроссоверов для пожилых водителей. Фото Телеграф

Названо автомобиль для комфортных поездок в пожилом возрасте

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Для пожилых водителей автомобиль должен быть прежде всего удобным в повседневном использовании, а не самым мощным или высокотехнологичным. Есть модель, сочетающая несколько важных для пенсионеров характеристик, в частности удобную посадку, хорошую обзорность и просторный салон.

Среди моделей, которые могут соответствовать этим требованиям, – Škoda Karoq, компактный семейный кроссовер с просторным салоном. Его рекомендуют специалисты из "gp24".

Какие плюсы у автомобиля

Автомобиль имеет достаточно высокую посадку, поэтому водителю удобнее садиться за руль и выходить из машины. Хорошая обзорность также может быть полезна во время парковки и движения по городу.

Еще одно преимущество Karoq – просторный салон. В нем достаточно места для водителя и пассажиров, а большой багажник пригодится во время поездок за покупками, на дачу или в путешествие.

Модель также отличается легким управлением и комфортной подвеской, что особенно важно во время длительных поездок. В зависимости от комплектации автомобиль может иметь камеру заднего вида, парктроники, системы помощи при парковке и другие электронные ассистенты.

Skoda Karoq привлекает пожилых водителей высокой посадкой и удобством во время ежедневных поездок
Skoda Karoq привлекает пожилых водителей высокой посадкой и удобством во время ежедневных поездок

Есть и минусы

Среди возможных минусов для пожилого водителя:

  • Не самое дешевое обслуживание – расходы зависят от двигателя и комплектации.
  • Габариты кроссовера могут быть неудобными при парковке в узких местах.
  • Электронные системы в богатых комплектациях могут показаться сложными для тех, кто не привык к современным авто.
  • Среди бюджетных альтернатив водителям преклонного возраста советуют обращать внимание на модели с высокой посадкой, которая гарантирует водителю отличный обзор дорожной обстановки. Благодаря небольшим размерам такая альтернативная машина существенно упрощает процесс парковки и маневрирования как на городских улицах, так и во время загородных поездок.
Теги:
#Пенсионеры #Авто #Вариант