Хорошая обзорность и просторный салон: этот автомобиль может стать находкой для пенсионеров

Названо автомобиль для комфортных поездок в пожилом возрасте

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Для пожилых водителей автомобиль должен быть прежде всего удобным в повседневном использовании, а не самым мощным или высокотехнологичным. Есть модель, сочетающая несколько важных для пенсионеров характеристик, в частности удобную посадку, хорошую обзорность и просторный салон.

Среди моделей, которые могут соответствовать этим требованиям, – Škoda Karoq, компактный семейный кроссовер с просторным салоном. Его рекомендуют специалисты из "gp24".

Какие плюсы у автомобиля

Автомобиль имеет достаточно высокую посадку, поэтому водителю удобнее садиться за руль и выходить из машины. Хорошая обзорность также может быть полезна во время парковки и движения по городу.

Еще одно преимущество Karoq – просторный салон. В нем достаточно места для водителя и пассажиров, а большой багажник пригодится во время поездок за покупками, на дачу или в путешествие.

Модель также отличается легким управлением и комфортной подвеской, что особенно важно во время длительных поездок. В зависимости от комплектации автомобиль может иметь камеру заднего вида, парктроники, системы помощи при парковке и другие электронные ассистенты.

Skoda Karoq привлекает пожилых водителей высокой посадкой и удобством во время ежедневных поездок

Есть и минусы

Среди возможных минусов для пожилого водителя: