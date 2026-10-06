Недорогой, но с военным характером: какие часы носит Фридрих Мерц (фото)
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Часы канцлера недорогие, но имеют интересные особенности
Во время визита в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц носил классические и прагматические часы. На его руке заметили винтажный хронограф Sinn 103 B HD.
Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блоггер с канала cats_and_watches. По его словам, это не слишком дорогая, но надежная модель часов, которые изначально выпускались для военных пилотов.
Эксперт отметил, что хронограф, замеченный на руке канцлера ФРГ, уже снят с производства. Именно поэтому его сейчас найти сложно.
"Sinn 103 B HD — редкая ручная версия классического пилотского хронографа модели Sinn 103. Это стальной корпус 41 мм с ручным калибром Valjoux 7760, акриловым стеклом, тритиевым циферблатом и "ложковыми" стрелками. Выпуск конца 1980-х. Из-за ручного завода часы тоньше автоматических моделей 103 серии и встречаются значительно реже. Дизайн со шприцеобразными стрелками и вращающимся безелем ведет родословную от пилотских хронографов 1960-х, с заметным влиянием Breguet Type XX", — объяснил эксперт.
Характеристики часов
Sinn 103 B HD – это редкий винтажный пилотский хронограф немецкой марки Sinn Spezialuhren. Эта модель выпускалась в 1980-х – 1990-х годах прошлого века.
Основные характеристики
- Часы оборудованы механическими с ручным заводом на базе надежного калибра Valjoux 7760. Буквы HD в названии означают Handaufzug – ручной завод.
- Корпус диаметром 41 мм, изготовлен из нержавеющей стали без. Характерной особенностью его ранних версий являлась классическая форма корпуса без боковой защиты заводной головки.
- Черный классический циферблат с тремя счетчиками (Tri-Compax), с оригинальной разметкой, тритиевыми метками и редкими "ложковидными" стрелками (Löffelzeiger), которые со временем приобретают кремовую патину.
- Стекло часов изготовлено из плексигласа.
- Заводной механизм оборудован традиционным двусторонним пилотским безелем с большими зубцами.
Сколько стоят часы
Поскольку часы сняты с производства, купить их в фирменных магазинах производителя уже невозможно. Однако на иностранных маркетплейсах такие хронографы продают за 3,090 евро, что составляет примерно 155,974 гривны.
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