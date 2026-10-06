Недорогой, но с военным характером: какие часы носит Фридрих Мерц (фото)

Часы канцлера недорогие, но имеют интересные особенности

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Во время визита в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц носил классические и прагматические часы. На его руке заметили винтажный хронограф Sinn 103 B HD.

Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блоггер с канала cats_and_watches. По его словам, это не слишком дорогая, но надежная модель часов, которые изначально выпускались для военных пилотов.

Эксперт отметил, что хронограф, замеченный на руке канцлера ФРГ, уже снят с производства. Именно поэтому его сейчас найти сложно.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц в Киеве, 4 октября 2026 года. Фото Getty Images

Часы на руке Фридриха Мерца

"Sinn 103 B HD — редкая ручная версия классического пилотского хронографа модели Sinn 103. Это стальной корпус 41 мм с ручным калибром Valjoux 7760, акриловым стеклом, тритиевым циферблатом и "ложковыми" стрелками. Выпуск конца 1980-х. Из-за ручного завода часы тоньше автоматических моделей 103 серии и встречаются значительно реже. Дизайн со шприцеобразными стрелками и вращающимся безелем ведет родословную от пилотских хронографов 1960-х, с заметным влиянием Breguet Type XX", — объяснил эксперт.

Часы Sinn 103 B HD

Характеристики часов

Sinn 103 B HD – это редкий винтажный пилотский хронограф немецкой марки Sinn Spezialuhren. Эта модель выпускалась в 1980-х – 1990-х годах прошлого века.

Часы Sinn 103 B HD с футляром

Основные характеристики

Часы оборудованы механическими с ручным заводом на базе надежного калибра Valjoux 7760. Буквы HD в названии означают Handaufzug – ручной завод.

Корпус диаметром 41 мм, изготовлен из нержавеющей стали без. Характерной особенностью его ранних версий являлась классическая форма корпуса без боковой защиты заводной головки.

Черный классический циферблат с тремя счетчиками (Tri-Compax), с оригинальной разметкой, тритиевыми метками и редкими "ложковидными" стрелками (Löffelzeiger), которые со временем приобретают кремовую патину.

Стекло часов изготовлено из плексигласа.

Заводной механизм оборудован традиционным двусторонним пилотским безелем с большими зубцами.

Часы Sinn 103 B HD

Сколько стоят часы

Поскольку часы сняты с производства, купить их в фирменных магазинах производителя уже невозможно. Однако на иностранных маркетплейсах такие хронографы продают за 3,090 евро, что составляет примерно 155,974 гривны.

Часы Sinn 103 B HD на одном из маркетплейсов

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