Недорогий, але з військовим характером: який годинник носить Фрідріх Мерц (фото)

Годинник канцлера недорогий, але має цікаві особливості

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Під час візиту до Києва канцлер Німеччини Фрідріх Мерц носив класичний і прагматичний годинник. На його руці помітили вінтажний хронограф Sinn 103 B HD.

Про це "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches. За його словами, це не надто дорога, але надійна модель годинника, який спочатку випускався для військових пілотів.

Експерт зазначив, що хронограф, помічений на руці канцлера ФРН, вже знятий з виробництва. Саме тому його зараз знайти доволі складно.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц в Києві, 4 жовтня 2026 року. Фото Getty Images

Годинник на руці Фрідріха Мерца

"Sinn 103 B HD — рідкісна ручна версія класичного пілотського хронографа моделі Sinn 103. Це сталевий корпус 41 мм з ручним калібром Valjoux 7760, акриловим склом, тритієвим циферблатом і "ложковими" стрілками. Випуск кінця 1980-х. Через ручне заведення годинник тонший за автоматичні моделі 103 серії і трапляється значно рідше. Дизайн із шприцеподібними стрілками та обертовим безелем веде родовід від пілотських хронографів 1960-х, з помітним впливом Breguet Type XX", — пояснив експерт.

Годинник Sinn 103 B HD

Характеристики годинника

Sinn 103 B HD — це рідкісний вінтажний пілотський хронограф німецької марки Sinn Spezialuhren. Ця модель випускалась у 1980-х — 1990-х роках минулого століття.

Годинник Sinn 103 B HD з футляром

Основні характеристики

Годинник обладнаний механічним з ручним заводом на базі надійного калібру Valjoux 7760. Літери HD у назві означають Handaufzug — ручне заведення.

Корпус, діаметром 41 мм, виготовлений з нержавіючої сталі без. Характерною особливістю його ранніх версій була класична форма корпусу без бічного захисту заводної голівки.

Чорний класичний циферблат з трьома лічильниками (Tri-Compax), з оригінальною розміткою, тритієвими мітками та рідкісними "ложкоподібними" стрілками (Löffelzeiger), які з часом набувають кремової патини.

Скло годинника виготовлене з плексигласу.

Заводний механізм обладнаний традиційним двостороннім пілотським безелем з великими зубцями.

Годинник Sinn 103 B HD

Скільки коштує годинник

Оскільки годинник знятий з виробництва, купити його у фірмових магазинах виробника вже не можливо. Проте на іноземних маркетплейсах такі хронографи продають за 3,090 євро, що складає приблизно 155,974 гривні.

Годинник Sinn 103 B HD на одному з маркетплейсів

Раніше "Телеграф" розповідав, який "копійчаний" годинник з 80-х носить колишній мер Одеси Геннадій Труханов.